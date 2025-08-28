PSG : la sortie inquiétante de Nasser al-Khelaïfi sur Ligue 1+ !

Tenant du titre, le Paris Saint-Germain est désormais fixé pour cette nouvelle édition de la Ligue des Champions. Ce jeudi soir, le tirage au sort avait lieu et les hommes de Luis Enrique s’apprête à affronter un programme complexe. En effet, le club de la capitale recevra le Bayern Munich mais également l’Atalanta, vainqueur de la Ligue Europa il y a un an, Tottenham, qu’il vient de battre en finale de la Supercoupe d’Europe aux tirs au but puis Newcastle, un adversaire déjà affronté il y a deux ans.

La suite après cette publicité

Pour envisager un doublé historique, le PSG devra, avant cela, se rendre à Barcelone, à Leverkusen pour jouer le Bayer, à Lisbonne contre le Sporting CP et à l’Athletic, une pelouse toujours très difficile. Interrogé quelques minutes après l’annonce des futurs adversaires du PSG, Nasser al-Khelaïfi a ainsi fait part de son impatience. «C’est la meilleure compétition du monde. Les meilleurs clubs jouent cette compétition. C’est toujours difficile, dur. On va penser match par match jusqu’à la fin. On n’a pas parlé avec Luis Enrique encore mais c’est bien le match contre le Barça, tout le monde l’attend même à Canal+. Ce sont deux grands clubs, on a du respect pour le Barça. Nous aussi on est un grand club».

LFP Média fait peur à Nasser al-Khelaïfi

Oui mais voilà, outre l’avenir européen de son club, le président parisien a également été questionné sur la nouvelle plateforme de diffusion de la LFP, Ligue1+. Dans un entretien accordé à L’Equipe, NAK a alors fait part de son inquiétude. «C’est très difficile. Aujourd’hui, je ne sais pas combien on va toucher de droits nationaux. L’année dernière, on savait… Cette saison, on ne sait rien. Je suis très inquiet pour les clubs français. Il y a des projets qui dépendent beaucoup des droits télé. Je ne sais pas comment ils vont faire», a tout d’abord lancé le boss francilien avant de développer.

La suite après cette publicité

«J’espère que cette chaîne va marcher. J’ai demandé combien on allait toucher, mais je n’ai pas de réponse. C’est la première fois depuis quatorze ans que l’on est là qu’on ne sait pas quelle somme on va percevoir. Je suis évidemment plus inquiet pour les clubs qui n’ont pas beaucoup d’autres revenus que ceux des droits télé. Cela va être très dur, très difficile. Je laisse travailler LFP Media (la filiale commerciale de la Ligue). Mais à la fin, je veux voir combien le PSG reçoit. Le plus important pour moi, que ce soit une chaîne ou n’importe quel autre système, c’est combien les clubs français vont toucher. Je souhaite le succès de cette chaîne, mais il y a une très grosse incertitude». L’avenir devrait rassurer, ou non, le président du PSG.