Menu Rechercher
Commenter 6

OM : le choix de Pablo Longoria pour le Ballon d’Or

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Pablo Longoria président de Marseille @Maxppp

Ce jeudi, les clubs français ont découvert leurs adversaires pour la saison de Ligue des Champions. Pour l’OM, il va y avoir de beaux matches. Le club phocéen est tombé dans un groupe assez relevé. À domicile, la formation de Roberto De Zerbi affrontera Liverpool, l’Atalanta, l’Ajax et Newcastle. Après le tirage, Pablo Longoria a fait le tour des chaînes de télévision.

La suite après cette publicité

En Espagne, pour Movistar+, il a été amené à répondre sur un autre sujet que la C1 : le Ballon d’Or. Et le président de l’OM a donc dû être prudent sur sa réponse. « Sans aucun doute que je donnerais le Ballon d’Or à quelqu’un qui a gagné la Ligue des champions, mais je ne vais pas parler publiquement du Paris Saint-Germain », a-t-il lancé avec le sourire. Une réponse logique au vu de la rivalité avec le PSG.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Marseille

En savoir plus sur

Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier