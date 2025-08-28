OM : le choix de Pablo Longoria pour le Ballon d’Or

Ce jeudi, les clubs français ont découvert leurs adversaires pour la saison de Ligue des Champions. Pour l’OM, il va y avoir de beaux matches. Le club phocéen est tombé dans un groupe assez relevé. À domicile, la formation de Roberto De Zerbi affrontera Liverpool, l’Atalanta, l’Ajax et Newcastle. Après le tirage, Pablo Longoria a fait le tour des chaînes de télévision.

En Espagne, pour Movistar+, il a été amené à répondre sur un autre sujet que la C1 : le Ballon d’Or. Et le président de l’OM a donc dû être prudent sur sa réponse. « Sans aucun doute que je donnerais le Ballon d’Or à quelqu’un qui a gagné la Ligue des champions, mais je ne vais pas parler publiquement du Paris Saint-Germain », a-t-il lancé avec le sourire. Une réponse logique au vu de la rivalité avec le PSG.