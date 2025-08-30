Menu Rechercher
Chelsea a formulé une offre au Barça pour Fermin Lopez

Par Jordan Pardon
1 min.
Fermín López au Barça @Maxppp

L’intérêt de Chelsea pour Fermin Lopez n’est pas nouveau, mais les Blues l’ont matérialisé ce samedi par le biais d’une offre transmise au FC Barcelone. Comme le révèle Fabrizio Romano, le club londonien a proposé 40 millions d’euros pour l’international espagnol, appelé d’ailleurs par Luis de la Fuente hier pour les qualifications au Mondial.

Si la presse catalane a souvent répété le désir d’Hansi Flick de conserver son milieu au cours des dernières semaines, une seconde offre pourrait faire réfléchir la direction barcelonaise. Pour le moment, on reste toutefois assez loin des attentes du Barça, qui souhaiterait récupérer 70 millions d’euros selon Mundo Deportivo. Le joueur, lui, n’aurait pas l’intention de partir.

Pub. le - MAJ le
