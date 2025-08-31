OL - OM : les compositions officielles de l’Olympico

Ce dimanche, la 3e journée de Ligue 1 se conclut avec un choc au sommet entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille à l’occasion de l’Olympico. A domicile, les Gones s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Rémy Descamps dans les cages derrière Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Abner Vinicius. Le milieu de terrain est assuré par Tyler Morton et Tanner Tessmann avec Corentin Tolisso un cran plus haut. Devant, Adam Karabec est accompagné dans les couloirs par Khalis Merah et Malick Fofana.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Phocéens s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Geronimo Rulli qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Amir Murillo, CJ Egan-Riley, Leonardo Balerdi et Timothy Weah. Pierre-Emile Höjbjerg et Angel Gomes se retrouvent dans l’entrejeu. En pointe, Pierre-Emerick Aubameyang est épaulé par Mason Greenwood, Bilal Nadir et Hamed Traoré.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Descamps - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Morton, Tessmann - Merah, Tolisso, Fofana - Karabec

La suite après cette publicité

Olympique de Marseille : Rulli - Murillo, Egan-Riley, Balerdi, Weah - Höjbjerg, Gomes - Greenwood, Nadir, Traoré - Aubameyang

Suivez cette rencontre sur DAZN avec l’offre Ligue 1+