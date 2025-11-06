C3, OL : la réaction à chaud de Martin Satriano

Vainqueur de ses trois premiers matches de Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais a chuté ce soir à Séville face au Betis (0-2). Une défaite qui fait reculer les Gones à la septième place du classement. Et voici la réaction de l’attaquant Martin Satriano à la fin du match.

« On a bien commencé le match, après on a arrêté de jouer, arrêté de faire les choses qu’on fait d’habitude. Une équipe comme le Betis a profité de la situation. On est venu ici pour gagner, à la fin on a perdu. On a un match très important dimanche (face au PSG, ndlr), il faut penser à ça », a-t-il déclaré au micro de Canal+.