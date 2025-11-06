Menu Rechercher
Commenter 2
UEFA Europa League

C3, OL : la réaction à chaud de Martin Satriano

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Martín Satriano, buteur avec l'OL @Maxppp
Betis 2-0 Lyon

Vainqueur de ses trois premiers matches de Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais a chuté ce soir à Séville face au Betis (0-2). Une défaite qui fait reculer les Gones à la septième place du classement. Et voici la réaction de l’attaquant Martin Satriano à la fin du match.

La suite après cette publicité

« On a bien commencé le match, après on a arrêté de jouer, arrêté de faire les choses qu’on fait d’habitude. Une équipe comme le Betis a profité de la situation. On est venu ici pour gagner, à la fin on a perdu. On a un match très important dimanche (face au PSG, ndlr), il faut penser à ça », a-t-il déclaré au micro de Canal+.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Europa League
Lyon
Martín Satriano

En savoir plus sur

UEFA Europa League UEFA Europa League
Lyon Logo Lyon
Martín Satriano Martín Satriano
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier