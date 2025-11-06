Menu Rechercher
Ligue des Champions

La statistique catastrophique de l’OM face au Top 5 européen

Pablo Longoria en conférence de presse @Maxppp

Avec cette nouvelle défaite 1-0 contre l’Atalanta, l’OM poursuit sa série noire face aux clubs du Top 5 européen en Ligue des Champions. Depuis février 2012, le club phocéen a disputé 17 matchs contre ces géants du football européen… et en a perdu 17. Des défaites face à Manchester City, Tottenham, le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore l’Inter Milan témoignent d’une incapacité chronique à rivaliser au plus haut niveau.

Même la large victoire 4-0 contre l’Ajax cette saison, qui n’est pas classé parmi les clubs du Top 5, ne suffit pas à inverser cette spirale négative. L’OM reste dans l’ombre de l’élite européenne, encore incapable de transformer ses ambitions en résultats face aux cadors du continent.

  • défaite 1-0 vs Atalanta
  • défaite 2-1 vs Real Madrid
  • défaite 2-1 vs Tottenham
  • défaite 2-1 vs Francfort
  • défaite 1-0 vs Francfort
  • défaite 2-0 vs Tottenham
  • défaite 3-0 vs Manchester City
  • défaite 3-0 vs Manchester City
  • défaite 2-1 vs Dortmund
  • défaite 2-0 vs Arsenal
  • défaite 3-2 vs Naples
  • défaite 2-1 vs Naples
  • défaite 3-0 vs Dortmund
  • défaite 2-1 vs Arsenal
  • défaite 2-0 vs Bayern Munich
  • défaite 2-0 vs Bayern Munich
  • défaite 2-1 vs Inter Milan
