OM : Ali Zarrak s’en prend à Jérôme Rothen

Jérôme Rothen commente l'actualité football chaque soir sur RMC @Maxppp

Dans son émission Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen avait égratigné le niveau de l’Olympique de Marseille, expliquant notamment que l’effectif n’était pas bâti pour être compétitif en Ligue des Champions. Des mots qui ne sont pas passés inaperçus du côté de la Commanderie, puisqu’Ali Zarrak, bras droit de Medhi Benatia, s’en est pris à l’ancien du PSG sur X.

Ali ZARRAK
.@RothenJerome C'est moche de cracher dans la soupe, l'année dernière quand tu demandais des places en salon VIP (entre 4 et 8 / match) pour tous nos matchs, l'OM n'était pas à jeter la, la soupe était bonne hein
😳😩😷
Rothen s'enflamme
Les joueurs de l'OM accusés de ne pas avoir le niveau C1 par le @rothenjerome : "Hormis Greenwood et Rulli, le reste est à jeter ! Il y a eu erreur de casting ! Qui a fait cette équipe ?" #RMCLive
« C’est moche de cracher dans la soupe, l’année dernière quand tu demandais des places en salon VIP (entre 4 et 8 / match) pour tous nos matchs, l’OM n’était pas à jeter la, la soupe était bonne hein », a écrit Zarrak, dévoilant des screenshots de conversations privées entre les deux hommes. Le Marseillais estime donc que le consultant de RMC Sport n’a pas le droit de critiquer l’OM et ses performances puisqu’il a eu des places gratuites pour le Vélodrome.

