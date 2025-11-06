PSG : pourquoi Éric Garcia plaît tant à Luis Enrique

Cet hiver, le Paris Saint-Germain a des chances d’être l’un des acteurs du mercato. Le club de la capitale a procédé à quelques retouches l’été dernier (Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi ont remplacé Gianluigi Donnarumma et Presnel Kimpembe), mais il a fait le choix de conserver l’essentiel d’un groupe qui a tout raflé la saison dernière. Une décision aujourd’hui remise en cause. Et depuis plusieurs semaines, la presse catalane assure que Paris a un œil sur l’effectif du FC Barcelone. Les champions d’Europe en titre seraient très intéressés par le profil d’Éric Garcia.

Le défenseur blaugrana est aujourd’hui âgé de 24 ans et compte 15 apparitions (1 but) cette saison sous les ordres d’Hansi Flick. Avec 9 titularisations en 11 matches de Liga, Garcia est d’ailleurs l’un des éléments les plus utilisés par le coach allemand. Il n’est toutefois pas le joueur le plus médiatisé des Culés, mais son profil de joueur travailleur et fiable séduit. Voici d’ailleurs quelques détails pour en savoir un peu plus sur ce défenseur que Luis Enrique connaît très bien. Formé à la Masia qu’il intègre en 2008, Éric Garcia a rejoint par la suite un autre Blaugrana de coeur : Pep Guardiola. En 2017, Garcia s’engage en effet en faveur de Manchester City à l’âge de 16 ans pour y poursuivre sa formation. Il a joué pour les Cityzens jusqu’en 2021 et après 35 matches disputés en trois ans, le jeune Espagnol a décidé de ne pas prolonger son contrat pour revenir au Barça libre de tout contrat.

Garcia doit beaucoup à Luis Enrique

De retour au bercail, le natif de Barcelone a finalement réussi à s’imposer dans son club formateur malgré un prêt à Girona durant la saison 2023/2024. Et si Luis Enrique a un œil sur lui, c’est parce qu’Éric Garcia présente plusieurs avantages. En plus d’être libre de tout contrat en juin prochain et donc d’être disponible à moindre coût, Garcia est un élément qui doit ses 19 sélections en équipe d’Espagne au coach du PSG. Appelé entre 2020 et 2022 par Luis Enrique, Éric Garcia n’est plus réapparu depuis avec la Roja. L’entraîneur parisien le connaît donc parfaitement bien pour l’avoir eu sous ses ordres. Sans surprise, le profil de Garcia plait aux Rouge et Bleu, car il possède l’une des qualités essentielles appréciées par Luis Enrique.

«Si je devais parler d’Éric García, je dirais qu’il correspond au profil type d’un joueur formé à La Masía. Il est excellent sur le plan technique, très doué pour dégager le ballon et généralement très bien placé. Il aide l’équipe à avoir plus de possession et à sortir le ballon depuis l’arrière, ce que Araujo ne fait pas bien», nous explique notre collègue de Fichajes.com, Ivan Vargas. Une qualité technique qui permet au natif de la ciudad Condal de pouvoir cocher une autre case chère à Luis Enrique : la polyvalence. «C’est l’une des principales raisons pour lesquelles il peut également jouer au milieu de terrain en cas d’absences. Il a un très bon toucher de balle et beaucoup de qualités. De plus, il est capable de monter dans la surface adverse et sait se montrer opportuniste sur les ballons arrêtés. Il est droitier, il a même parfois joué comme latéral droit, mais il peut jouer à gauche sans aucun problème», poursuit Vargas.

Un profil technique, mais pas très physique

Garcia a quand même quelques points faibles. Joueur de 1m82, le Catalan n’est pas le défenseur le plus puissant. En clair, ce n’est pas un client à la Willan Pacho. Un déficit physique que Toni Kroos avait cerné au moment de débriefer sur son podcast le Clasico perdu face au Real Madrid le mois dernier. «En défense centrale, je ne comprends pas pourquoi Éric Garcia a joué, lui qui, techniquement parlant, est légèrement meilleur qu’Araújo. Mais Araújo a la puissance physique pour presser davantage ses adversaires, surtout lorsqu’on défend aussi haut. Il aurait été le joueur idéal pour ce style de jeu et cet adversaire. Franchement, je ne comprends pas. Face à Mbappé et Vinícius, il faut quelqu’un capable de suivre leur rythme. Araújo en est capable. Son absence m’a beaucoup surpris.»

Le Blaugrana est-il donc réellement le profil à cibler pour le PSG ? À l’heure où la succession de Marquinhos est un enjeu, Paris doit-il miser sur un défenseur plus technique que physique ? Pour Ivan Vargas, cela ne fait aucun doute. «Je pense qu’il s’intégrerait parfaitement au PSG. L’argument principal est clair : Éric García est le défenseur idéal pour le jeu que recherche Luis Enrique, car il était l’un de ses titulaires quand il dirigeait l’Espagne. Luis Enrique sait mieux que quiconque ce qu’Éric peut apporter et Éric sait parfaitement ce que Luis Enrique recherche chez un défenseur central.» Voilà qui est dit.