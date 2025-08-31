Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Top commentaires
Match Lyon - Marseille en direct commenté
3e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 31 août 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Marseille (Ligue 1 McDonald's, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lyon et Marseille. Ce match aura lieu le dimanche 31 août 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Marseille.
On en parle
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Marseille en France ?
Le match est à suivre en direct le 31 août 2025 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.
- Où voir le match Lyon Marseille en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Marseille ?
Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-2-3-1 : R. Descamps, Abner, M. Niakhaté, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, T. Tessmann, T. Morton, M. Fofana, C. Tolisso, K. Merah, A. Karabec.
Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par R. De Zerbi évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : G. Rulli, T. Weah, L. Balerdi, C. Egan-Riley, A. Murillo, A. Gomes, P. Højbjerg, H. Traoré, B. Nadir, M. Greenwood, P. Aubameyang.
- Qui arbitre le match Lyon Marseille ?
François Letexier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lyon Marseille ?
Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Lyon Marseille ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 31 août 2025, coup d'envoi 20:45.