0 - 0
45+5'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 3e journée
Lyon
0 - 0
45+5'
Marseille
Temps forts
29'
C. Egan-Riley
Classement live 3 Lyon 7 8 Marseille 4
Possession 54% Lyon Marseille
Tirs 8 5 2 3 0 2
Grosses occasions créées 100% Lyon 1 Marseille 0
Compositions Lyon 4-2-3-1 Marseille 4-2-3-1
Prono

Qui va gagner ?
1 OL N NUL 2 OM
1386 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Lyon Malick Fofana 1
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Malick Fofana 2/2 100%
Dribbles réussis
#1 Logo Lyon Moussa Niakhaté 2
Fautes subies
#1 Logo Lyon Adam Karabec 3 #2 Logo Marseille Gerónimo Rulli 2 #3 Logo Lyon Malick Fofana 2
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Corentin Tolisso 0/2 0% #2 Logo Lyon Tanner Tessmann 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Marseille Leonardo Balerdi 4/4 100% #2 Logo Marseille Hamed Junior Traorè 5/6 83% #3 Logo Lyon Adam Karabec 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Marseille Hamed Junior Traorè 3/3 100% #2 Logo Lyon Corentin Tolisso 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Marseille Mason Greenwood 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Tanner Tessmann 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lyon Tyler Morton 33/34 97% #2 Logo Marseille Leonardo Balerdi 31/32 97%

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
V
D
V
V
D
V
N
V
Rencontres précédentes
39% 20 Victoires 37% 19 Nuls 24% 12 Victoires

Blessures & suspensions

Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Ernest Nuamah Ernest Nuamah Lésion du ligament collatéral tibial du genou Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville
Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Timothy Weah Timothy Weah Inconnu

Top commentaires

Ashura - soutien aux afghanes 21:16 Balerdi, le mec est tellement mauvais qu&#x27;il arrive à faire expulser ses coéquipiers 9 Répondre
Match Lyon - Marseille en direct commenté

3e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 31 août 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Marseille (Ligue 1 McDonald's, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lyon et Marseille. Ce match aura lieu le dimanche 31 août 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Marseille.

On en parle

Arbitres

François Letexier arbitre principal
0.5
1.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Mehdi Rahmouni arbitre assistant
Erwan Finjean arbitre assistant
Guillaume Paradis quatrième arbitre
Mehdi Mokhtari arbitre VAR
Bastien Dechepy arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Groupama Stadium Décines-Charpieu
Groupama Stadium
  • Année de construction : 2016
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 61556
  • Affluence moyenne : 31659
  • Affluence maximum : 58230
  • % de remplissage : 53

Match en direct

Date 31 août 2025 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 3
Diffusion DAZN, Ligue 1+
Code OL-OM
Zone France
Équipe à domicile Olympique Lyonnais
Équipe à l'extérieur Olympique de Marseille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Marseille en France ?

Le match est à suivre en direct le 31 août 2025 à 20:45 sur DAZN ou Ligue 1+.

Où voir le match Lyon Marseille en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Marseille ?

Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-2-3-1 : R. Descamps, Abner, M. Niakhaté, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, T. Tessmann, T. Morton, M. Fofana, C. Tolisso, K. Merah, A. Karabec.

Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par R. De Zerbi évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : G. Rulli, T. Weah, L. Balerdi, C. Egan-Riley, A. Murillo, A. Gomes, P. Højbjerg, H. Traoré, B. Nadir, M. Greenwood, P. Aubameyang.

Qui arbitre le match Lyon Marseille ?

François Letexier est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lyon Marseille ?

Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Lyon Marseille ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 31 août 2025, coup d'envoi 20:45.

Top commentaires
Comparer les stats du match
