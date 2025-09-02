Menu Rechercher
Commenter 28
Ligue 1

OL : Michele Kang est folle de joie

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Michele Kang @Maxppp
Lyon 1-0 Marseille

Michele Kang a la cote à Lyon depuis qu’elle a sauvé le club des griffes d’une relégation administrative. Et elle a pu profiter de ses efforts en voyant l’OL battre l’OM après un match plein d’envie. Ce qui était loin d’être gagné d’avance, en raison des absences et des départs. Alors, dans l’intimité du vestiaire, Kang a fait parler sa joie et a motivé ses troupes.

La suite après cette publicité

«Tout ce que nous avons fait depuis le 24 juin, ça en valait la peine. C’était fabuleux. Spécialement face à Marseille. (…) Ne vous arrêtez pas là. Continuez, OK?», a-t-elle lancé, devant des joueurs fatigués mais heureux. Et le mercato a apporté quelques munitions supplémentaires à l’entraîneur Paulo Fonseca avec l’arrivée de Martin Satriano.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (28)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Marseille

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier