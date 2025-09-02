OL : Michele Kang est folle de joie

Michele Kang a la cote à Lyon depuis qu’elle a sauvé le club des griffes d’une relégation administrative. Et elle a pu profiter de ses efforts en voyant l’OL battre l’OM après un match plein d’envie. Ce qui était loin d’être gagné d’avance, en raison des absences et des départs. Alors, dans l’intimité du vestiaire, Kang a fait parler sa joie et a motivé ses troupes.

La suite après cette publicité

«Tout ce que nous avons fait depuis le 24 juin, ça en valait la peine. C’était fabuleux. Spécialement face à Marseille. (…) Ne vous arrêtez pas là. Continuez, OK?», a-t-elle lancé, devant des joueurs fatigués mais heureux. Et le mercato a apporté quelques munitions supplémentaires à l’entraîneur Paulo Fonseca avec l’arrivée de Martin Satriano.