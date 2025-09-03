Zabarnyi, Chevalier, Donnarumma, son avenir : Matvey Safonov vide son sac sur le PSG

Cet été, les gardiens de but ont animé le mercato du Paris Saint-Germain. Et pas qu’un peu ! En plus de Renato Marin, Lucas Chevalier a été recruté pour 55 M€ (bonus compris). Dans le même temps, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie et a rebondi hier à Manchester City après un long feuilleton. Troisième dans la hiérarchie des portiers la saison passée, Arnau Tenas, lui, a posé ses valises à Villarreal. Matvey Safonov (26 ans), arrivé il y a un an dans la capitale, est finalement le seul rescapé de la saison dernière. Une saison qui a été riche en succès, avec notamment le sacre en Ligue des Champions, et interminable avec la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Mais cela n’a pas dérangé Safonov, qui a été interrogé par Sport Express en Russie.

Safonov évoque Donnarumma et Chevalier

«Je consacre beaucoup de temps au repos. C’est tout à fait normal. J’aime ce rythme, tout me convient. J’y prends plaisir. Dans ma situation, c’est un péché de se plaindre (…) Bien sûr, je voulais jouer (il n’a pas été utilisé durant le Mondial des Clubs, ndlr). Cela fait trois mois que je n’ai pas joué. J’aimerais jouer.» Le joueur, qui a précisé qu’il n’avait pas échangé avec le Président des États-Unis Donald Trump lors de la cérémonie de remise de prix, a ensuite été questionné sur le départ de Gianluigi Donnarumma. L’Italien était son concurrent direct lors de l’exercice précédent, durant lequel Matvey Safonov a participé à 17 rencontres toutes compétitions sous les ordres de Luis Enrique.

Le portier russe a avoué qu’il avait échangé avec Gigio avant qu’il s’en aille. «Il y a une semaine. Je ne pense pas que c’était comme un adieu. On a discuté, échangé des SMS. Et quand il a été transféré, j’étais dans un avion.» Ensuite, il a répondu sincèrement sur la nouvelle concurrence incarnée par Lucas Chevalier. Certains estiment qu’il sera moins compliqué à déloger que Donnarumma. «J’ai toujours misé sur la compétition. Mon objectif est de prouver à chaque match et à chaque entraînement que je suis digne de jouer. Si j’en ai l’occasion, j’essaierai de faire mes preuves (…) Ça ne fait aucune différence, c’est une compétition de toute façon. Quelqu’un sera gagnant, quelqu’un perdra. Tout recommence, à zéro (…) Nous avions trois gardiens et je suis resté.»

Le Russe envoie un message au PSG et à la concurrence

Mais ce qui est sûr, c’est que leur cohabitation se passe bien pour le moment. «Excellent contact, bonne ambiance à l’entraînement. Tous les gardiens sont bons et formidables», a admis Safonov qui rêve plus grand cette saison. «Je ne me fixe pas de but. Mon objectif est de jouer le prochain match. C’est la seule façon de penser. Pas besoin de faire des plans. Jouer 15 matches, 20… ça ne sert à rien. Je veux que les gens comptent sur moi, mais je dois le prouver par mon jeu (…) Pour convaincre l’entraîneur de me faire jouer plus souvent ? Ce n’est pas à moi de le faire. Je ne peux le prouver qu’à l’entraînement (…) Ils ne parlent à personne (sur comment le staff décide qui joue, ndlr). Ils nomment la composition, et c’est tout.»

Il poursuit : «j’ai acquis de l’expérience. Quand je suis arrivé à Paris, c’était dur, mais maintenant c’est confortable. Je me suis adapté. J’ai commencé à apprendre le français tout de suite. Aux États-Unis, il y a eu une pause, j’avais du mal à trouver du temps à cause du décalage horaire. Apprendre est devenu difficile. Mon anglais, même s’il n’était pas très bon, ne me convenait pas. Mais j’ai été compris.» Safonov a également évoqué son temps de jeu. «Si je ne joue pas du tout, la question se posera : pourquoi l’équipe a-t-elle besoin de moi ? On verra bien comment la vie va évoluer. C’est étrange d’aller en Europe pour affronter les difficultés et de les fuir ensuite. Pourquoi suis-je venu alors ? Tout se passe comme prévu. Il ne faut pas abandonner, il faut se battre.»

Le portier est clair sur son avenir et Zabarnyi

Le Russe compte bien se faire une place de choix et ne veut rien lâcher. Il a d’ailleurs été très clair concernant son avenir et les rumeurs l’envoyant à Galatasaray. «D’où vient cette information ? De quelles sources ? Je n’ai rien commenté, et le club non plus.» Idem concernant une arrivée au Spartak Moscou. «Je ne lis pas les nouvelles. Tout m’échappe. C’est toi qui m’informes.» Pourtant, les médias ukrainiens affirment qu’Illia Zabarnyi, recruté cet été par Paris, aurait posé comme condition que Matvey Safonov quitte le club. Ce qui a été de nouveau évoqué ce mercredi par Denys Boyko, ancien gardien ukrainien, sur le plateau de Football 360.

« Heureusement, ce gardien ne joue pas. C’est déjà un plus. J’ai également discuté avec Illia. Je sais qu’il avait effectivement posé comme condition que ce joueur ne fasse pas partie du club français. Malheureusement, tout ne peut pas se passer comme nous le souhaitons, ou comme Illia le souhaite. Cet homme a un contrat qui ne peut probablement pas être rompu comme ça.» Matvey Safonov, lui, ne veut pas entrer dans ces histoires. Invité à commenter la situation qu’il vit avec Zabarnyi, le Russe a été cash. «Je ne le ferai pas.» Le natif de Krasnodar, qui n’a pas encore joué de match cette saison avec le PSG, préfère se concentrer sur le terrain et sa concurrence a priori saine avec Lucas Chevalier. Le message est passé…