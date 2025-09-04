OM : Mason Greenwood a pris une décision forte

Dimanche soir, Mason Greenwood est passé à côté de son match face à l’Olympique Lyonnais. Le footballeur de 23 ans n’a pas brillé et a peu apporté aux siens, lui qui a d’ailleurs été sorti à la mi-temps par Roberto De Zerbi. Un entraîneur qui compte pourtant sur lui. C’était le cas la saison dernière, qu’il a terminé avec un bilan de 22 buts et 6 assists en 36 rencontres toutes compétitions confondues. Lors de cet exercice 2025-26, il a déjà marqué 1 but et donné deux passes décisives en 3 apparitions en championnat. Il sera très attendu également en Ligue des Champions, où l’OM fera face à de grosses cylindrées.

La Jamaïque l’attendait

Le natif de Bradford aura tout le temps de se préparer durant cette trêve internationale où il n’a rejoint aucune sélection nationale. Bien qu’il ait porté le maillot de l’Angleterre, chez les U17, les U18, les Espoirs et les A (1 cape), le joueur né en 2001 n’a plus été dans les plans des Three Lions depuis ses affaires judiciaires. Il peut aussi jouer avec la Jamaïque grâce à son grand-père, d’origines jamaïcaines. Il répond aussi aux critères de la FIFA pour un changement de sélection, ayant joué moins de trois matches de compétition pour l’Angleterre avant l’âge de 21 ans.

Le 6 août dernier, la BBC a d’ailleurs révélé qu’il avait fait un geste important en obtenant son passeport jamaïcain. Le média britannique a précisé qu’il devait à présent passer de la Fédération Anglaise à la Fédération Jamaïcaine de Football afin de confirmer son changement de sélection. Une formalité. Mais l’attaquant de l’OM n’a visiblement pas encore tranché définitivement. Ce jeudi, le Daily Mail explique qu’il n’a pas encore signé la lettre officialisant son départ de la sélection anglaise.

Greenwood temporise et donne sa priorité à l’OM

Le média ajoute que la Jamaïque espérait pourtant pouvoir compter sur lui lors des rencontres face aux Bermudes (vendredi) et à Trinité-et-Tobago (mercredi) comptant pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026. À la tête de l’équipe nationale jamaïcaine, Steve McClaren a évoqué le cas Greenwood. « Nous avons obtenu un passeport et nous nous attendions à ce qu’il vienne avec nous durant ce rassemblement. Mais lors d’une conversation avec sa famille, il a été dit qu’il ne s’engage pour le moment avec personne. C’est un peu décevant, il va sans doute falloir être plus patients. »

Le sélectionneur, qui est en contact avec la famille Greenwood depuis 2024, a ajouté : « nous allons continuer à le solliciter, car je sais, d’après mes conversations avec Mason, qu’il adore la Jamaïque. Il veut se concentrer sur le football en club et ne pas s’engager avec une équipe internationale pour le moment. Il prend son temps. Qui sait ce que l’avenir réserve ? » Pour le moment, le joueur de l’OM n’a pas tranché au sujet des sélections, lui qui donne se concentre sur son club. Malgré les approches de l’Arabie saoudite, il a d’ailleurs décidé de rester dans la cité phocéenne cet été 2025.