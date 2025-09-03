Barça : Jules Koundé donne rendez-vous au PSG

En évoquant le futur choc de Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone, Jules Koundé a souligné l’importance et la saveur particulière de cette affiche. Pour le défenseur français, ce rendez-vous attendu, qui aurait pu être une finale la saison passée, illustre parfaitement l’intensité et la qualité de la compétition. Il voit dans cette confrontation l’occasion idéale de se mesurer à l’un des meilleurs clubs européens et aborde ce rendez-vous avec une grande impatience.

«C’est un match qu’on a coché. C’est une superbe affiche. La saison dernière, je pense que c’était l’affiche que les gens voulaient probablement le plus voir, notamment en finale de Ligue des Champions. Par l’historique des confrontations aussi. Il y a une saveur particulière. Par la qualité du PSG aussi, on a toujours envie de se frotter aux meilleurs. C’est un match qu’on attend avec impatience.»