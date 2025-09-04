Menu Rechercher
Commenter 44
Ligue 1

OM : les 4 raisons de la faillite de Leonardo Balerdi

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Leonardo Balerdi @Maxppp

Capitaine de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi enchaîne les erreurs depuis le début de la saison. Cela a été le cas dimanche dernier à Lyon, où il a été notamment fautif sur l’expulsion d’Egan-Riley et le but des Gones. Après la rencontre, l’Argentin de 26 ans s’était d’ailleurs présenté en zone mixte pour assumer ses erreurs. Mais la presse locale continue de s’intéresser à son cas, à l’image de La Provence.

La suite après cette publicité

Ce jeudi, le quotidien français dévoile les raisons du coup de moins bien de Balerdi. L’affaire Adrien Rabiot aurait impacté le défenseur, qui était proche du Duc tout comme Rulli et Højbjerg. La Provence ajoute que les nombreux changements dans le groupe olympien, notamment en défense, «les consignes complexes et intenses de Roberto De Zerbi» et le fait qu’il doive à présent veiller sur les autres et non plus uniquement sur lui expliquent aussi sa méforme. Le joueur, qui n’aurait pas été contre un départ à la Juventus cet été selon la presse italienne, voit certainement d’un bon œil les arrivées de Pavard et d’Aguerd qui vont l’aider dans ses missions.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (44)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Leonardo Balerdi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier