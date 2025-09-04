Ligue des Champions : les grands absents des listes envoyées par les clubs

Elle est de retour et tout le monde l’attend avec impatience. La Ligue des Champions reprend du service avec une première journée sur 3 jours, les 16, 17 et 18 septembre prochain. Avec déjà quelques affiches prestigieuses : Real Madrid-OM, Juventus-Dortmund, Bayern Munich-Chelsea, Liverpool-Atlético, Newcastle-Barcelone ou encore Manchester City-Naples. Vous serez probablement devant la télévision pour voir ces chocs, et vous ne serez pas les seuls, même parmi les joueurs.

Car comme chaque année, les clubs qualifiés doivent soumettre à l’UEFA une liste de 25 joueurs maximum (sur la liste A), composée d’au moins 8 joueurs formés localement (au sein du club, ou du pays). La liste B peut, elle, comporter des joueurs nés à partir du 1er janvier 2004, à la condition qu’ils aient été qualifiés pour jouer pour le club concerné pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans, ou pendant trois années consécutives au total interrompues une seule fois par un prêt à un club de la même association pendant au maximum une année. Voilà pour le règlement pur et dur.

Tottenham a tranché dans le vif

Le problème pour les clubs est que les effectifs dépassent désormais allègrement les 20-25 joueurs et qu’il faut donc laisser certains joueurs sur le côté du chemin européen. Ainsi, l’OM n’a pas incorporé dans sa liste des joueurs comme Harit, Maupay, Lirola, Garcia et Ruben Blanco, autant d’éléments poussés au départ qui n’ont pas (encore) trouvé preneur. Le PSG n’a lui pas inscrit Presnel Kimpembe, en instance de départ. Si cela semble logique sur certains cas, d’autres paraissent presque incompréhensibles.

On pense par exemple à Tottenham. Si les Spurs n’ont logiquement pas enregistré James Maddison (gravement blessé au genou), les tenants de la C3 pas pris le Français Mathys Tel (il n’est pas le seul déçu puisqu’Yves Bissouma, Radu Dragusin, Dejan Kulusevski n’y figurent pas non plus). Toujours à Londres, Arsenal ne pourra pas compter sur Gabriel Jesus, pourtant proche du retour sur les terrains. Liverpool a décidé de ne pas inclure Federico Chiesa, son attaquant italien, tandis que Chelsea a laissé de côté l’une de ses recrues, Facundo Buonanotte. Des choix surprenants, nés d’un effectif trop riche en quantité.