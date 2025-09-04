Daniel Levy quitte Tottenham après 25 ans de présidence !

Le succès en Ligue Europa l’été dernier a été vécu comme un des plus grands succès de l’histoire des Spurs, dont l’histoire récente était souvent moquée en Angleterre. Un accomplissement qui a ravi tous les étages du club, jusqu’au président Daniel Levy. Ce dernier a même investi massivement sur le marché des transferts cet été, empilant les recrues, de Kudus à Kolo Muani en passant par Xavi Simons. De quoi lancer une nouvelle ère, avec Thomas Frank sur le banc de touche. Mais tout cela a volé en éclats ce jeudi soir, avec la parution d’un communiqué officiel de Tottenham, annonçant le départ de Daniel Levy. Un véritable coup de tonnerre.

«Tottenham Hotspur annonce que Daniel Levy a quitté aujourd’hui son poste de président exécutif après près de 25 ans. Tottenham Hotspur s’est transformé au cours du dernier quart de siècle. Il a disputé des compétitions européennes au cours des 18 dernières saisons sur 20, devenant l’un des clubs de football les plus reconnus au monde, investissant constamment dans son centre de formation, ses joueurs et ses installations, notamment un nouveau stade de classe mondiale et un centre d’entraînement ultramoderne. Le club a également joué régulièrement au plus haut niveau, remportant de nombreux succès sur le terrain, dont la récente victoire en Ligue Europa. Dans le cadre de sa planification de la succession, le club a procédé à plusieurs nominations à des postes clés ces derniers mois. Vinai Venkatesham a été nommé directeur général (PDG), Thomas Frank a été nommé entraîneur principal de l’équipe masculine et Martin Ho entraîneur principal de l’équipe féminine. Peter Charrington a rejoint le conseil d’administration et occupera le poste nouvellement créé de président non exécutif. Tout cela fait partie de l’ambition du Club de s’assurer qu’il est mis en place pour assurer un succès sportif à long terme. (…) Il n’y a aucun changement dans la structure de propriété ou d’actionnariat du Club.»

Un départ surprise

Daniel Levy était l’un des présidents à la plus grande longévité en Premier League. Nommé en 2000 en tant que président exécutif, il s’est affirmé comme l’un des dirigeants les plus redoutables d’Europe. A l’heure où nous écrivons ces lignes, les raisons de son départ ne sont pas encore dévoilées par la presse anglaise, ce qui sera sûrement le cas dans les jours à venir. En attendant, Daniel Levy a adressé quelques mots dans le communiqué publié par les Spurs. « Je suis extrêmement fier du travail accompli avec l’équipe de direction et tous nos employés. Nous avons fait de ce club un acteur majeur de la compétition au plus haut niveau. Plus encore, nous avons bâti une communauté. J’ai eu la chance de travailler avec certains des plus grands noms de ce sport, de l’équipe de Lilywhite House et Hotspur Way à tous les joueurs et managers au fil des ans. Je tiens à remercier tous les supporters qui m’ont soutenu au fil des années. Le parcours n’a pas toujours été facile, mais des progrès significatifs ont été réalisés. Je continuerai à soutenir ce club avec passion.»

Son successeur Peter Charrington a lui déclaré : « je suis très honoré de devenir président non exécutif de ce club extraordinaire et, au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier Daniel et sa famille pour leur engagement et leur loyauté envers le club pendant tant d’années. C’est une nouvelle ère de leadership pour le club, sur le terrain comme en dehors. Je reconnais que de nombreux changements ont eu lieu ces derniers mois, alors que nous posons de nouvelles fondations pour l’avenir. Nous nous concentrons désormais pleinement sur la stabilité et la valorisation de nos talents au sein du club, sous la direction de Vinai et de son équipe de direction. » Un bouleversement que personne n’avait vu venir.