EdF : Deschamps revient sur les rumeurs d’un boycott de l’OL

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Didier Deschamps en conférence de presse @Maxppp

Dans l’émission Téléfoot, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps s’est prêté au jeu du "Vrai/Faux". Il a notamment été interrogé sur les rumeurs persistantes d’un supposé boycott des joueurs de l’OL depuis quelques années au moment de ses listes. Une rumeur qui avait commencé à circuler lors de sa gestion d’Alexandre Lacazette il y a quelques saisons, et qui est revenue depuis quelques mois avec le cas de Corentin Tolisso, toujours absent malgré un niveau retrouvé.

« Si je suis plus réticent à convoquer des joueurs de l’OL ? Non, c’est faux. D’où viennent ces rumeurs ? Je m’en fous. Qu’est-ce qu’il manque à Tolisso alors ? Il ne lui manque rien. Pourquoi il n’est pas dans la liste ? Parce que j’ai des joueurs et qu’il y a de la concurrence, voilà. » Le message est clair. Mais pas sûr que l’explication convienne aux supporters lyonnais…

Pub. le - MAJ le
