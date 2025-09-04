EdF : l’avis de Didier Deschamps sur Illia Zabarnyi

Demain soir, l’équipe de France entame sa campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2026 face à l’Ukraine. Un match au cours duquel les Bleus affronteront la recrue du Paris Saint-Germain, Illia Zabarnyi. Et voici ce que pense Didier Deschamps de l’ancien défenseur des Cherries.

La suite après cette publicité

« Il a fait une très bonne saison avec Bournemouth. S’il a été recruté par le PSG, au-delà de ses qualités avec le ballon, c’est un joueur qui dégage beaucoup de sérénité, à l’aise avec le ballon, dans les relances. Il garde toutes ses qualités avec son équipe nationale, c’est un très gros potentiel », a-t-il confié en conférence de presse.