Eliminatoires CM - Europe

EdF : l’avis de Didier Deschamps sur Illia Zabarnyi

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Didier Deschamps @Maxppp
Ukraine France

Demain soir, l’équipe de France entame sa campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2026 face à l’Ukraine. Un match au cours duquel les Bleus affronteront la recrue du Paris Saint-Germain, Illia Zabarnyi. Et voici ce que pense Didier Deschamps de l’ancien défenseur des Cherries.

« Il a fait une très bonne saison avec Bournemouth. S’il a été recruté par le PSG, au-delà de ses qualités avec le ballon, c’est un joueur qui dégage beaucoup de sérénité, à l’aise avec le ballon, dans les relances. Il garde toutes ses qualités avec son équipe nationale, c’est un très gros potentiel », a-t-il confié en conférence de presse.

