Rachid Ghezzal va faire son grand retour à l’OL !

L’information a de quoi surprendre mais le mercato de l’Olympique Lyonnais n’est pas encore terminé. Alors que Matthieu Louis-Jean avait récemment confié qu’il continuait de scruter le marché des joueurs libres, le dirigeant lyonnais a, semble-t-il, trouvé son bonheur. Selon les dernières informations de Olympique et Lyonnais, que nous pouvons vous confirmer, Rachid Ghezzal, sans club depuis la fin de son aventure en Turquie, est en passe de retrouver l’OL. Il va signer un an, plus une année en option nous a-t-on fait savoir.

Formé à l’Olympique Lyonnais entre 2004 et 2017, le natif de Décines, auteur de 119 apparitions chez les professionnels, s’apprête à faire son retour en Ligue 1 et va ainsi venir renforcer le couloir droit de l’attaque rhodanienne. Un joli coup réalisé par la direction lyonnaise même si l’international algérien (22 sélections, 2 buts) reste sur une aventure mitigée en Turquie.

Paolo Fonseca a validé son profil

Auteur de 4 buts et 2 passes décisives en 25 rencontres toutes compétitions confondues la saison dernière, le gaucher d’1m82, qui avait des touches en Italie et en Turquie selon nos informations, n’avait finalement pas été conservé par Rizespor. Séduit par le profil du joueur passé par Monaco, la Fiorentina ou encore Leicester, Paolo Fonseca - qui a validé cette arrivée - pourra quoi qu’il en soit disposer d’une nouvelle option pour son animation offensive.

A noter également que derrière cette opération se glisse un projet de reconversion. Doté d’une belle expérience, celui qui a soufflé sur sa 33e bougie le 9 mai dernier aura en effet le rôle d’épauler les plus jeunes. Limité sur le plan financier, l’actuel co-leader du championnat de France continue, de son côté, d’innover en cette période estivale et force est de constater que la stratégie s’avère, pour l’heure, gagnante.