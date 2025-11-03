Menu Rechercher
Ligue des Champions

LdC, PSG : Luis Enrique fait une annonce sur Ousmane Dembélé

Par Matthieu Margueritte
1 min.
PSG Bayern Munich Voir sur CANAL+ FOOT

Présent face à Nice, Ousmane Dembélé a été aperçu à l’issue du match en train de se plaindre des ischiojambiers. Revenu à la compétition récemment, le Ballon d’Or 2025 court-il le risque de rechuter ? Sera-t-il présent demain soir à l’occasion du choc de Ligue des Champions face au Bayern Munich ? Luis Enrique a donné sa réponse.

« Aucun risque avec aucun joueur. Mais Ousmane est en condition, il a fait tous les entraînements durant les deux dernières semaines. Il a participé aux deux derniers matches. Demain, il va jouer, je ne sais pas combien de minutes. Il est prêt à faire de la compétition. Demain, on décidera combien de temps (il jouera) », a-t-il confié en conférence de presse.

Retrouvez le choc PSG - Bayern sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.

Pub. le - MAJ le
