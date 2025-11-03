L’OM a supervisé un milieu de terrain
Hier soir, le chaud derby du Bosphore a opposé Besiktas au Fenerbahçe, qui s’est offert une remontada et qui s’est imposé sur le score de 3 à 2. Une rencontre qui a été suivie par plusieurs clubs européens comme l’expliquent les médias turcs Sabah et FotoMaç. Ainsi, on apprend que West Ham était présent dans les tribunes pour observer Jayden Oosterwolde. De son côté, le PSV Eindhoven était visiblement là pour suivre Sebastian Szymanski.
Enfin, les publications turques assurent que l’OM était présent pour superviser un certain Ismail Yüksek. L’été dernier, le milieu de terrain du Fener a déjà été lié à un club de Ligue 1, puisque Lyon aurait tâté le terrain pour un transfert à 10 M€. Sous contrat jusqu’en 2027, le joueur de 27 ans pourrait peut-être rejoindre un autre Olympique si Marseille venait à être convaincu.
