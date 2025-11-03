PSG : Luis Enrique est fan de deux Titis !

Présent en conférence de presse avant le choc face au Bayern Munich, Luis Enrique a tenu à saluer les montées en puissance de deux jeunes parisiens. Le premier n’est autre que Senny Mayulu. «C’est un joueur très important pour nous, pour sa qualité individuelle, technique et physique mais aussi pour sa capacité à jouer dans différentes positions. Ça me permet de profiter de sa qualité pendant les matchs, quand j’ai besoin de changer les joueurs. Il est encore en train de s’améliorer, je suis très content de ce que je vois de Senny et des joueurs du centre de formation.»

La suite après cette publicité

Quelques minutes plus tard, le technicien espagnol a également eu des mots forts au sujet de Quentin Ndjantou : «il arrive très fort, il est surprenant. Un joueur avec cette capacité, cette mentalité et cette personnalité, il arrive dans le meilleur moment. Je suis très confiant, j’espère qu’il continuera à s’améliorer. Il est prêt à aider l’équipe première mais aussi les U19, les Espoirs si besoin… Je suis excité d’avoir un joueur comme lui dans l’équipe.» Les deux Titis apprécieront.

Retrouvez le choc PSG - Bayern sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.