Menu Rechercher
Commenter 28
Liga

Un joueur du Barça a la rage contre Marcus Rashford

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Marcus Rashford avec le FC Barcelone @Maxppp

Le pari est réussi. Arrivé à Barcelone pour relancer une carrière plutôt stagnante, Marcus Rashford est en train de profiter du temps de jeu accordé par Hansi Flick pour se montrer. Avec 3 buts et 1 passe décisive sur les 3 derniers matchs, il commence à afficher une ligne de stats intéressante, avec 6 buts et 5 passes décisives en 14 matchs. Le tout, en évoluant principalement sur le côté gauche, notamment depuis la blessure de Raphinha.

La suite après cette publicité

Et comme l’indique El Nacional, le Brésilien ne voit pas les prestations de l’Anglais d’un très bon oeil. Il est conscient qu’une fois remis, il va devoir lutter pour retrouver sa place, et ce alors qu’il pensait être intouchable cette saison après son exercice 24-25 monstrueux. L’arrivée d’un concurrent performant a donc tout changé pour lui, et il l’a mauvaise…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (28)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Marcus Rashford
Raphinha

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Marcus Rashford Marcus Rashford
Raphinha Raphinha
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier