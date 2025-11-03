Un joueur du Barça a la rage contre Marcus Rashford

Le pari est réussi. Arrivé à Barcelone pour relancer une carrière plutôt stagnante, Marcus Rashford est en train de profiter du temps de jeu accordé par Hansi Flick pour se montrer. Avec 3 buts et 1 passe décisive sur les 3 derniers matchs, il commence à afficher une ligne de stats intéressante, avec 6 buts et 5 passes décisives en 14 matchs. Le tout, en évoluant principalement sur le côté gauche, notamment depuis la blessure de Raphinha.

Et comme l’indique El Nacional, le Brésilien ne voit pas les prestations de l’Anglais d’un très bon oeil. Il est conscient qu’une fois remis, il va devoir lutter pour retrouver sa place, et ce alors qu’il pensait être intouchable cette saison après son exercice 24-25 monstrueux. L’arrivée d’un concurrent performant a donc tout changé pour lui, et il l’a mauvaise…