Menu Rechercher
0 - 1
MT
Eliminatoires CM - Europe 2026 Canada/Mexico/United States 5e journée
Ukraine
0 - 1
MT
France
Diffusé sur TF1
Temps forts
mi-temps
0 - 1
11'
0 - 1
(PD B. Barcola) M. Olise
Voir le live commenté
Classement live 1 France 3 4 Ukraine 0
Possession 62% France Ukraine
Tirs 1 1 6 0 3 9
Grosses occasions créées 100% France 1 Ukraine 0
Compositions Ukraine 4-5-1 France 4-2-3-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 UKR N NUL 2 FRA
1173 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag France Bradley Barcola 1
Tirs (%)
#1 Flag France Michael Olise 2/2 100%
Dribbles réussis
#1 Flag France Kylian Mbappé 2
Fautes subies
#1 Flag France Manu Koné 3
Tirs (%)
#1 Flag France Kylian Mbappé 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Flag France Désiré Doué 3
Duels gagnés (%)
#1 Flag France Manu Koné 5/7 71% #2 Flag Ukraine Oleksandr Zinchenko 4/6 67% #3 Flag France Jules Koundé 4/6 67%
Interceptions
#1 Flag France Bradley Barcola 2 #2 Flag France Ibrahima Konaté 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag France Ibrahima Konaté 2/2 100% #2 Flag France Jules Koundé 2/2 100% #3 Flag Ukraine Oleksandr Zubkov 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Flag France Désiré Doué 0/6 0% #2 Flag Ukraine Ivan Kaliuzhnyi 0/6 0% #3 Flag Ukraine Heorhii Sudakov 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Flag Ukraine Ivan Kaliuzhnyi 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag France Lucas Digne 0/2 0% #2 Flag Ukraine Heorhii Sudakov 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag France Manu Koné 39/39 100% #2 Flag France Jules Koundé 40/41 98% #3 Flag Ukraine Yehor Yarmoliuk 30/31 97%

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
D
D
V
V
V
D
V
D
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 50% 2 Nuls 50% 2 Victoires

Top commentaires

ELIEMYEL 21:27 Mbappe maillon faible ce soir 6 Répondre
Voir tous les commentaires (53)

Match Ukraine - France en direct commenté

5e journée de Eliminatoires CM - Europe - vendredi 5 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Ukraine et France (Eliminatoires CM - Europe, 5e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Eliminatoires CM - Europe entre Ukraine et France. Ce match aura lieu le vendredi 5 septembre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Ukraine et France.

On en parle

Arbitres

Danny Desmond Makkelie arbitre principal
0
4
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Hessel Steegstra arbitre assistant
Jan de Vries arbitre assistant
Allard Lindhout quatrième arbitre
Richard Wilhelmus Martens arbitre VAR
Dennis Johan Higler arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Tarczyński Arena Wrocław
Tarczyński Arena
  • Année de construction : 2011
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 42771
  • Affluence moyenne : 19694
  • Affluence maximum : 41480
  • % de remplissage : 45

Match en direct

Date 05 septembre 2025 20:45
Compétition Eliminatoires CM - Europe
Saison 2026 Canada/Mexico/United States
Phase Phase de poules - Groupe D - journée 5
Diffusion TF1
Code UKR-FRA
Zone Europe
Équipe à domicile Ukraine
Équipe à l'extérieur France
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Ukraine et France en France ?

Le match est à suivre en direct le 05 septembre 2025 à 20:45 sur TF1.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Ukraine et France ?

Ukraine : le coach S. Rebrov a choisi une formation en 4-5-1 : A. Trubin, O. Zinchenko, M. Matviienko, I. Zabarnyi, Y. Konoplia, O. Hutsuliak, I. Kaliuzhnyi, H. Sudakov, E. Yarmoliuk, O. Zubkov, A. Dovbyk.

France : de son côté, l'équipe dirigée par D. Deschamps évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Maignan, L. Digne, D. Upamecano, I. Konaté, J. Koundé, A. Tchouameni, M. Koné, D. Doué, M. Olise, B. Barcola, K. Mbappé.

Qui arbitre le match Ukraine France ?

Danny Desmond Makkelie est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Ukraine France ?

Wrocław accueille le match au Tarczyński Arena.

Quelle est la date et l'heure du match Ukraine France ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 05 septembre 2025, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué le but pour France ?

Un seul but a été inscrit pour France par M. Olise 11'.

Top commentaires

ELIEMYEL 21:27 Mbappe maillon faible ce soir 6 Répondre
Voir tous les commentaires (53)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier