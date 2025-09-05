Prono
Match Ukraine - France en direct commenté
5e journée de Eliminatoires CM - Europe - vendredi 5 septembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Ukraine et France (Eliminatoires CM - Europe, 5e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Eliminatoires CM - Europe entre Ukraine et France. Ce match aura lieu le vendredi 5 septembre 2025 à 20:45.
Vous pouvez aussi retrouver plus d'informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Ukraine et France.
Arbitres
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Ukraine et France en France ?
Le match est à suivre en direct le 05 septembre 2025 à 20:45 sur TF1.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Ukraine et France ?
Ukraine : le coach S. Rebrov a choisi une formation en 4-5-1 : A. Trubin, O. Zinchenko, M. Matviienko, I. Zabarnyi, Y. Konoplia, O. Hutsuliak, I. Kaliuzhnyi, H. Sudakov, E. Yarmoliuk, O. Zubkov, A. Dovbyk.
France : de son côté, l'équipe dirigée par D. Deschamps évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Maignan, L. Digne, D. Upamecano, I. Konaté, J. Koundé, A. Tchouameni, M. Koné, D. Doué, M. Olise, B. Barcola, K. Mbappé.
- Qui arbitre le match Ukraine France ?
Danny Desmond Makkelie est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Ukraine France ?
Wrocław accueille le match au Tarczyński Arena.
- Quelle est la date et l'heure du match Ukraine France ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 05 septembre 2025, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué le but pour France ?
Un seul but a été inscrit pour France par M. Olise 11'.