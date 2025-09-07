Didier Deschamps répond sèchement au PSG sur l’affaire des blessures Dembélé-Doué !

La passe d’armes entre l’équipe de France et le Paris Saint-Germain n’en finit plus. Pour cause, les blessures de Désiré Doué, écarté des terrains pendant environ quatre semaines, et Ousmane Dembélé, absent environ six semaines, survenues lors du premier match contre l’Ukraine, vendredi. Depuis, la FFF se défend en assurant avoir consulté les joueurs parisiens, mais le PSG a répondu froidement à la sélection tricolore et a «appelé à la mise en place d’un nouveau protocole de coordination médico-sportive entre clubs et sélection nationale».

La suite après cette publicité

La frustration parisienne peut se comprendre, puisque deux de ses meilleurs éléments sont d’ores et déjà forfaits pour le premier Classique contre l’OM, au Vélodrome, le 21 septembre prochain, et quasiment forfaits pour le déplacement à Barcelone, le 1er octobre. Et après le communiqué cinglant des Champions d’Europe, Didier Deschamps a tenu à apporter sa réponse à cette polémique dans un entretien à Téléfoot. Dans un premier temps, le sélectionneur assure «avoir conscience de la situation des joueurs quand nous recevons les informations aussi parce qu’il y a certains clubs qui les donnent, plus ou moins. On a toujours fait les choses avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme».

La suite après cette publicité

Didier Deschamps se défend

Avant d’aller plus loin et revenir sur le cas Ousmane Dembélé. «Je comprends, à leur place, si j’étais un club, j’aurais eu le même ressenti, je ne suis pas là pour prendre des risques, mais évidemment qu’avec Ousmane Dembélé, si vous laissez des joueurs sur le banc, vous ne prenez pas de risques. Mais à partir du moment où il y a des joueurs qui sont sur le terrain, le risque zéro n’existe pas. Avec les protocoles qui sont établis… je prends l’exemple de ce dernier rassemblement, j’ai Rayan Cherki et William Saliba qui se blessent, le protocole dit que c’est acté, qu’ils ne pourront pas jouer, donc je ne les fais pas venir. Le protocole prévoit qu’ils (les joueurs) doivent venir faire acter leurs blessures le lundi matin. On constate avec le joueur comment cela évolue», a évoqué le sélectionneur tricolore.

Enfin, Didier Deschamps a évoqué le cas Désiré Doué. «On a fait ça avec du sérieux, en demandant toujours le ressenti du joueur, avant d’avoir un match, c’est essentiel pour moi le ressenti, je fonctionne comme ça. Je prends l’exemple dernier avec Désiré Doué, qui me demande de sortir (en première période, contre l’Ukraine). Mais après, en discutant, même si je sais que l’envie de jouer prend le dessus, si au bout de vingt minutes, il me dit "j’ai quelque chose", je le change». Le message est passé.