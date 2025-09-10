Luciano Spalletti a été proposé à la Fédération iranienne

Des rumeurs circulent en Iran, indiquant que Luciano Spalletti aurait été proposé à la Fédération iranienne de football (FFIRI) via son agent. Cette information survient alors que la Fédération envisagerait un changement à la tête de l’équipe nationale.

Selon le média iranien Tasnim, la possibilité de se séparer d’Amir Ghalenoei avant la Coupe du monde 2026 laisse envisager que la Team Melli pourrait disputer le tournoi sous la direction d’un entraîneur étranger. Pour rappel, plusieurs rumeurs avaient déjà circulé sur des négociations entre Walter Mazzarri et un club iranien. Le football iranien se tourne de plus en plus vers l’Italie.