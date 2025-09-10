Menu Rechercher
Andy Delort fait son retour à l’AC Ajaccio

Andy Delort, ici face à Lens @Maxppp

L’AC Ajaccio vit des heures sombres. Rétrogradé en National 1 par la DNCG et incapable de régler un déficit de 10 M€, le club corse a dû déposer le bilan pour repartir en Régional 2. Certains de ses anciens joueurs ont décidé de retrousser leurs manches pour aider les Ours à sortir le plus rapidement possible de cette situation. Des éléments comme Benjamin André et Rémy Cabella ont mis la main à la poche, alors que d’autres comme Andy Delort viennent aider sur le terrain.

AC Ajaccio
𝐀𝐧𝐝𝐲 𝐃𝐞𝐥𝐨𝐫𝐭, 𝐮 𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐧𝐮 !

Être là dans la difficulté, dès le début du projet pour redorer le blason de mon club.

Les mots de notre attaquant portant un maillot symbolique d'Étienne Sansonnetti.

Bon retour à la maison Andy

#ACAjaccio #OrsuEternu
Voir sur X

L’attaquant de 33 ans, après une pige à Montpellier en fin de saison dernière, a profité de son statut de joueur libre (son contrat avec le MC Alger a pris fin le 30 juin dernier) pour revenir à l’ACA. «Andy Delort de retour ! Être là dans la difficulté, dès le début du projet pour redorer le blason de mon club. Les mots de notre attaquant portant un maillot symbolique d’Étienne Sansonnetti. Bon retour à la maison Andy.» Il est passé par la cité impériale en 2008/2009 puis entre 2010 et 2013.

Voir tous les commentaires (19)
