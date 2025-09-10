Kylian Mbappé adoubé par la presse, l’erreur fatale du Real Madrid sur le mercato

Mbappé le sauveur

L’Équipe de France s’est imposée dans la douleur hier contre l’Islande (2-1). «Le guide Bleu», titre L’Équipe en désignant Kylian Mbappé comme celui qui montre la voie à ses coéquipiers. Buteur puis passeur décisif, le Français a fait un match correct même si collectivement le match n’a pas toujours été bien maîtrisé. «Laborieux, mais victorieux, les Bleus disent merci à Mbappé», placarde le Figaro Sport. L’annulation du but islandais à la 88e a sauvé les Bleus. Ils remportent le match 2-1 et sont premiers du groupe avec 6 points. En attendant, les retrouvailles entre Mbappé et le Parc se sont bien déroulées. Le Parc des Princes a été ravi et l’a acclamé. «La rancune parisienne s’est dissipée», écrit L’Équipe. Il a été ovationné dès le coup d’envoi et encouragé lors de son pénalty. Mbappé a passé une superbe soirée, aussi parce qu’il a dépassé Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs de l’équipe de France. Il en est à 52 contre 51 pour la légende d’Arsenal. Plus que 5 pour égaler Olivier Giroud, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus.

Xabi Alonso en veut à Florentino Pérez

Le Real Madrid a dépensé 186 M€ cet été, mais le président Florentino Pérez n’a pas offert à Xabi Alonso le milieu de terrain de haut niveau qu’il réclamait, répétant l’erreur déjà commise avec Ancelotti un an plus tôt après le départ de Kroos. Malgré les arrivées de Mastantuono, Carreras, Alexander-Arnold et Huijsen, l’entrejeu reste fragile, comme on a pu le voir lors de la débâcle face au PSG lors du 4-0 en Coupe du Monde des clubs. Le choix de ne pas recruter était lié à une éventuelle vente de Rodrygo, résultat, Madrid a investi lourdement, mais conserve une lacune majeure au milieu, qui pourrait peser sur la saison. Heureusement, Xabi Alonso peut compter sur un Aurélien Tchouaméni métamorphosé depuis son arrivée. Le Français a confirmé sa belle forme lors de cette trêve internationale avec les Bleus.

Record historique pour Cristiano Ronaldo

Le Portugal de Cristiano Ronaldo s’est imposé 3-2 en Hongrie et enchaîne un deuxième succès en qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Malgré une domination claire, les Portugais ont concédé l’ouverture du score après une erreur défensive. Bernardo Silva a égalisé avant la pause, puis Cristiano Ronaldo a marqué sur penalty au retour des vestiaires. Avec 39 réalisations au compteur, le numéro 7 portugais a rejoint le Guatémaltèque Carlos Ruiz au classement du meilleur buteur de l’histoire des éliminatoires pour une Coupe du Monde. La Hongrie est revenue à 2-2 en fin de match, encore par Varga, profitant d’une défense friable. Mais João Cancelo a rapidement offert la victoire aux siens d’une frappe décisive.