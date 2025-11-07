Qualifs CdM 2026 : la liste de l’Angleterre avec le retour de Bellingham et Foden

L’Angleterre a dévoilé la liste de Thomas Tuchel pour le rassemblement de novembre, marquée par plusieurs retours importants. Pour affronter la Serbie le 13 novembre à domicile et un déplacement en Albanie le 16, le sélectionneur des Three Lions a décidé de rappeler Jude Bellingham, après des performances impressionnantes avec le Real Madrid. Tuchel a aussi rappelé Phil Foden après son doublé contre Dortmund en Ligue des Champions.

Marcus Rashford, Harry Kane, Bukayo Saka et Eberechi Eze sont eux aussi présents dans le secteur offensif. Toutefois, alors que Danny Welbeck était attendu dans la liste en Angleterre, il n’a finalement pas été choisi par l’Allemand de 52 ans, malgré ses 6 buts en Premier League. Les jeunes O’Reilly, Alex Scott et Elliott Anderson sont aussi appelés. Un groupe solide, alliant expérience et jeunesse.