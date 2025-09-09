Prono
Match France - Islande en direct commenté
6e journée de Eliminatoires CM - Europe - mardi 9 septembre 2025
Arbitres
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre France et Islande en France ?
Le match est à suivre en direct le 09 septembre 2025 à 20:45 sur TF1.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre France et Islande ?
France : le coach D. Deschamps a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Maignan, T. Hernández, D. Upamecano, I. Konaté, J. Koundé, M. Koné, A. Tchouameni, M. Thuram, M. Olise, B. Barcola, K. Mbappé.
Islande : de son côté, l'équipe dirigée par A. Gunnlaugsson évolue dans un système de jeu en 3-4-1-2 : E. Ólafsson, D. Grétarsson, S. Ingason, V. Pálsson, M. Ellertsson, Í. Jóhannesson, M. Anderson, J. Þorsteinsson, H. Haraldsson, D. Guðjohnsen, A. Guðjohnsen.
- Qui arbitre le match France Islande ?
António Emanuel Carvalho Nobre est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match France Islande ?
Paris accueille le match au Parc des Princes.
- Quelle est la date et l'heure du match France Islande ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 09 septembre 2025, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué le but pour Islande ?
Un seul but a été inscrit pour Islande par A. Guðjohnsen 21'.