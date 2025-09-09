Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe 2026 Canada/Mexico/United States 6e journée
France
0 - 1
37'
Islande
Diffusé sur TF1
Temps forts
21'
0 - 1
A. Guðjohnsen
Voir le live commenté
Classement live 1 Islande 6 2 France 3
Possession 78% France Islande
Tirs 12 7 0 5 2 2
Grosses occasions créées 100% France 2 Islande 0
Compositions France 4-2-3-1 Islande 3-4-1-2
Qui va gagner ?
1 FRA N NUL 2 ICE
796 participants Terminé
Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Flag France Aurélien Tchouameni 1 #2 Flag France Michael Olise 1
Tirs (%)
#1 Flag France Kylian Mbappé 2/3 67% #2 Flag France Marcus Thuram 2/4 50%
Dribbles réussis
#1 Flag France Bradley Barcola 2
Fautes subies
#1 Flag Islande Hákon Haraldsson 2
Duels gagnés (%)
#1 Flag Islande Hákon Haraldsson 5/6 83% #2 Flag Islande Andri Lucas Guðjohnsen 4/7 57% #3 Flag France Manu Koné 4/9 44%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Islande Andri Lucas Guðjohnsen 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Flag France Dayot Upamecano 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag France Dayot Upamecano 0/2 0% #2 Flag Islande Daníel Tristan Guðjohnsen 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag France Ibrahima Konaté 35/36 97% #2 Flag France Manu Koné 35/36 97% #3 Flag France Michael Olise 32/34 94%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Flag France Michael Olise 23 #2 Flag France Jules Koundé 22 #3 Flag France Manu Koné 20

Série en cours
V
V
D
V
D
V
D
V
D
D
Rencontres précédentes
75% 3 Victoires 25% 1 Nul 0% 0 Victoire

Désiré Doué Désiré Doué Blessure au mollet Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou
Guðlaugur Victor Pálsson Guðlaugur Victor Pálsson Blessure au genou

Bogoss 69🎃👾 20:58 Koundé a oublié de mettre un chignon Louis Vuiton sur ses cheveux 3 Répondre
6e journée de Eliminatoires CM - Europe - mardi 9 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre France et Islande (Eliminatoires CM - Europe, 6e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Eliminatoires CM - Europe entre France et Islande. Ce match aura lieu le mardi 9 septembre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : France et Islande.

Arbitres

António Emanuel Carvalho Nobre arbitre principal
0
2.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Nélson Filipe Vila Pereira arbitre assistant
Pedro Miguel Ribeiro arbitre assistant
Miguel Bertolo Nogueira quatrième arbitre
Fábio Oliveira Melo arbitre VAR
André Filipe Domingues Narciso arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Parc des Princes Paris
Parc des Princes
  • Année de construction : 1897
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 47929
  • Affluence moyenne : 36740
  • Affluence maximum : 47929
  • % de remplissage : 78

Date 09 septembre 2025 20:45
Compétition Eliminatoires CM - Europe
Saison 2026 Canada/Mexico/United States
Phase Phase de poules - Groupe D - journée 6
Diffusion TF1
Code FRA-ICE
Zone Europe
Équipe à domicile France
Équipe à l'extérieur Islande
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre France et Islande en France ?

Le match est à suivre en direct le 09 septembre 2025 à 20:45 sur TF1.

Quelles sont les compositions officielles du match entre France et Islande ?

France : le coach D. Deschamps a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Maignan, T. Hernández, D. Upamecano, I. Konaté, J. Koundé, M. Koné, A. Tchouameni, M. Thuram, M. Olise, B. Barcola, K. Mbappé.

Islande : de son côté, l'équipe dirigée par A. Gunnlaugsson évolue dans un système de jeu en 3-4-1-2 : E. Ólafsson, D. Grétarsson, S. Ingason, V. Pálsson, M. Ellertsson, Í. Jóhannesson, M. Anderson, J. Þorsteinsson, H. Haraldsson, D. Guðjohnsen, A. Guðjohnsen.

Qui arbitre le match France Islande ?

António Emanuel Carvalho Nobre est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match France Islande ?

Paris accueille le match au Parc des Princes.

Quelle est la date et l'heure du match France Islande ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 09 septembre 2025, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué le but pour Islande ?

Un seul but a été inscrit pour Islande par A. Guðjohnsen 21'.

