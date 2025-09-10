Équipe de France : Bradley Barcola a marqué beaucoup de points !

Privée de plusieurs cadres offensifs, l’équipe de France savait qu’elle devrait compter sur de nouvelles forces vives pour dominer une Islande regroupée et déterminée. Didier Deschamps avait fait confiance à Bradley Barcola pour occuper le couloir droit, et le Parisien n’a pas manqué l’occasion de se mettre en valeur. Déjà passeur décisif face à l’Ukraine, il a confirmé au Parc des Princes en étant constamment dans le bon tempo, capable de provoquer balle au pied mais aussi de s’intégrer parfaitement aux circuits de passes tricolores. Sa complicité avec Mbappé a crevé l’écran : sur l’action du second but français, le capitaine des Bleus aurait pu conclure seul, mais a préféré servir son ancien coéquipier du PSG, qui n’a eu qu’à conclure. Une action qui symbolise parfaitement la confiance qui s’installe autour de Barcola au sein du groupe.

La suite après cette publicité

Son activité ne s’est pas limitée à ce but décisif. Très impliqué dans le repli défensif, disponible pour étirer le bloc adverse et offrir des solutions dans les intervalles, Barcola a signé une performance complète, qui a pesé lourd dans la victoire finale. Dans un match rendu encore plus tendu par l’expulsion de Tchouameni, il a su conserver son sang-froid et participer à l’effort collectif pour tenir le score, malgré une fin de rencontre sous haute tension et un but annulé à Guðjohnsen par la VAR. Avec une passe décisive et un but sur ce rassemblement, le Parisien s’impose comme un élément incontournable, bien plus qu’une alternative conjoncturelle aux absences de Dembélé ou Doué. Au Parc, il a confirmé qu’il pouvait être un maillon fort des Bleus, déjà indispensable dans les moments où tout se joue.

La suite après cette publicité

Nouvelle arme grandissante de la rotation

Bradley Barcola a confirmé lors de cette trêve qu’il n’est plus simplement une promesse, mais un véritable maillon fort de l’équipe de France. Déjà décisif face à l’Ukraine avec une offrande millimétrée, il a ensuite endossé le costume de sauveur contre l’Islande en signant un but plein de sang-froid. Au-delà des statistiques, c’est son influence dans le jeu qui impressionne. Percutant dans ses prises de balle, lucide dans le dernier geste, il apporte cette verticalité et cette spontanéité qui manquent parfois aux Bleus : « On veut garder que le score, c’était dur tout le match, on est tombé sur une équipe qui jouait très bas. C’était compliqué, on a su marquer, on va retenir ça. On s’est dit qu’il fallait jouer plus vite, faire des attaques rapides. Quand on prenait notre temps, ils se remettaient en bloc. J’ai mes habitudes ici (au Parc des Princes), j’arrive à marquer. On savait que c’étaient les deux plus gros matches, on se devait de gagner. On est content, on a gagné. Tous les jours de l’équipe de France ont l’objectif de jouer cette Coupe du Monde et je fais le maximum pour y aller», a-t-il affirmé sur TF1. Son entente naturelle avec Mbappé s’est affirmée, donnant au secteur offensif une nouvelle dimension.

Ce rôle central, Barcola l’assume désormais malgré un contexte délicat. Alors que les blessures de Dembélé et Doué auraient pu fragiliser l’animation offensive, il s’est imposé comme une évidence. Et si les tensions persistent entre la FFF et le PSG sur la gestion de ses internationaux, lui répond uniquement sur le terrain, en multipliant les prestations de haut niveau. Désormais, il ne s’agit plus de savoir s’il a gagné sa place, il fait partie de l’ossature offensive et confirme, match après match, qu’il est prêt à s’inscrire dans la durée avec les Bleus.