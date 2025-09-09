Equipe de France : Kylian Mbappé continue à écrire son extraordinaire histoire

Après une victoire contestée en Ukraine (2-0), les Bleus avaient l’occasion de confirmer leur bon départ dans les qualifications pour la Coupe du monde 2026. L’opportunité était réelle, d’autant que le nul entre l’Azerbaïdjan et l’Ukraine leur ouvrait la voie vers la première place du groupe D. Au Parc des Princes, Didier Deschamps devait composer sans Ousmane Dembélé ni Désiré Doué, tous deux blessés et forfaits pour le reste du rassemblement. Le sélectionneur choisissait de reconduire neuf titulaires du déplacement en Pologne, en installant un 4-2-3-1 où Théo Hernandez et Marcus Thuram venaient compléter l’équilibre d’un onze taillé pour frapper fort d’entrée face au leader, l’Islande.

La suite après cette publicité

Le décor était planté. Une France ambitieuse, mais rapidement contrariée par Elias Rafn Olafsson, le gardien islandais en état de grâce. Mbappé allumait la première mèche dès la 2e minute, Thuram multipliait les tentatives, mais Olafsson repoussait tout. Puis, contre le cours du jeu, Olise se faisait punir sur une passe en retrait mal assurée, exploitée par Andri Guðjohnsen pour ouvrir le score (0-1, 22e). Les Bleus, piqués, réagissaient par l’inévitable Mbappé, qui transformait un penalty obtenu par Thuram juste avant la pause (1-1, 45e). La seconde période confirmait leur domination, incarnée par Manu Koné au milieu et par l’activité incessante de Barcola, récompensé en reprenant une offrande de Mbappé (2-1, 62e). Réduits à dix après l’exclusion de Tchouameni, les Tricolores tremblaient jusqu’au bout, mais la VAR annulait le but du doublé pour Guðjohnsen (88e). Une frayeur vite oubliée. Grâce à ce succès, la France prend seule la tête du groupe D.

Olivier Giroud dans le viseur

Sous les lumières du Parc des Princes, Kylian Mbappé ne fait pas que marquer : il écrit l’histoire. À seulement 26 ans, en 92 sélections, il vient d’atteindre les 52 buts en équipe de France, dépassant ainsi Thierry Henry, un monument du football tricolore. Ce sommet, atteint avec une efficacité rare, permet de laisser son empreinte dans les annales. Tout en rendant hommage à Henry, Mbappé prévient, désormais, il vise plus haut : « Il y a pas mal d’enseignements à tirer, ce n’est pas seulement positif. Ça permet de travailler, de voir ce qu’il manque. Maintenant, on a réussi à faire le plein de points. C’est parfait, six sur six. On ne peut pas faire mieux. Dans le jeu, c’est perfectible. Il y a pas mal d’enseignements à tirer. Chaque victoire est un pas en plus, il faudra en faire plusieurs. On est content d’avoir battu des concurrents directs. En octobre, on va remettre ça. Ce sera un rassemblement différent parce qu’on aura joué plus de matches avec le club. Je suis très content (d’avoir dépassé Thierry Henry, ndlr), je vais encore parler de Titi, c’est une légende vivante. Il reste encore une personne à dépasser (Olivier Giroud, ndlr), il ne faut pas trop faire la fête, il y a encore du boulot ».

La suite après cette publicité

Alors que Didier Deschamps a, comme à son habitude, souligné la prestation de son capitaine : «Il est bien dans sa tête. Il a les jambes, il fait beaucoup d’efforts et donne beaucoup de solutions. Il est efficace car il marque sur les deux matchs (Ukraine et Islande, ndlr). Il est le leader. Il est altruiste, il se trouve bien dans le jeu, il a une liberté, il peut décrocher et il a une bonne entente avec Michael (Olise)». Mais ce n’est qu’un tremplin. Derrière se dresse Olivier Giroud, le recordman absolu des Bleus avec 57 réalisations, mais Mbappé accélère, implacable. Chaque joute, chaque geste dans le jeu, chaque inspiration — capturée au ralenti sur la pelouse parisienne — le rapproche un peu plus du trône. Et même si pour l’instant, il affirme que le record personnel n’est pas sa priorité. L’important, c’est de gagner des titres avec les Bleus, le mythique capitaine en devenir a toutes les cartes en main pour un jour atteindre et dépasser Giroud. Et ce, aux yeux de tous, ici, au cœur du Parc, comme dans l’histoire de France.