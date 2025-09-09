EdF : la série en cours complètement folle des Bleus

La série continue pour les Bleus. Depuis leur dernière défaite en qualifications, en Turquie en juin 2019 (0-2), l’équipe de France reste invaincue sur 25 rencontres pour les phases qualificatives de l’Euro et de la Coupe du Monde. Avec 20 victoires et 5 nuls, les Tricolores ont su imposer leur loi, que ce soit à domicile ou à l’extérieur, et démontrer une constance remarquable dans la compétition. Cette longévité dans la performance illustre la solidité collective et la régularité d’un groupe capable de traverser les générations sans jamais perdre son efficacité.

Au-delà de l’invincibilité, les chiffres offensifs sont tout aussi impressionnants. Jamais les Bleus n’ont terminé ces matches qualificatifs sans trouver le chemin des filets, totalisant 68 buts sur cette période. Une statistique qui traduit non seulement la puissance offensive de l’équipe, mais aussi sa capacité à faire la différence dans les moments clés. Entre rigueur défensive et créativité en attaque, la France continue d’affirmer son autorité sur la scène européenne et mondiale, confirmant son statut de référence parmi les nations les plus régulières.