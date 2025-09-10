Ces 8 dossiers fous tentés durant le mercato estival en Europe !

Si Medhi Benatia a tenté des choses pour le mercato de l’OM, le directeur sportif marseillais aurait pu avoir un choix douloureux à faire avec Amine Gouiri. En toute fin de mercato, le Bayern Munich avait placé l’attaquant international algérien sur sa short-list. Mais Gouiri voulait rester à Marseille et s’est imposé. Reste que le club allemand a finalement décidé de miser sur Nicolas Jackson, l’attaquant sénégalais de Chelsea. Les joueurs offensifs du championnat de France étaient pour le moins convoités cet été.

On commence bien évidemment par Malick Fofana. Si le nom de la pépite belge de l’OL a circulé à Everton, Nottingham Forest, Liverpool et Chelsea, un autre club en coulisse à pousser pour tenter d’arracher l’attaquant lyonnais dans les deux derniers jours du mercato lorsque Garnacho a quitté Manchester United et que Matheus Cunha s’est blessé face à Burnley le 30 août dernier. Sous l’impulsion d’un Jorge Mendes qui a joué les entremetteurs entre Manchester United et le père du joueur, les Red Devils ont tenté leur chance. Si l’international belge était tenté par l’idée de rejoindre MU, le club anglais attendait juste un signal du père du joueur pour lancer les hostilités. Signal qui n’est jamais venu et qui a scellé l’avenir de Fofana entre Rhône et Saône.

Chelsea a bien failli hijack Eliesse Ben Seghir

Quant à Eliesse Ben Seghir, il aurait très bien pu se retrouver loin de Leverkusen et cela ne s’est pas joué à grand-chose. À quelques heures de son départ au Bayer, une approche de Chelsea vient remettre en perspective toutes les certitudes de l’international marocain. Ce dernier prend le temps de peser le pour et le contre, envisage même un moment de répondre favorablement à l’approche des Blues. Mais la raison l’emporte et l’ancien Monégasque décide finalement de rejoindre l’Allemagne.

De son côté, Bradley Barcola a lui aussi été convoité, notamment au Bayern Munich. Mais la volonté du PSG de le conserver a été la plus forte. Pourtant, Manchester City aurait très bien pu animer la fin de mercato du PSG. Lorsqu’un départ de Savinho a été envisagé, les Cityzens ont mis l’attaquant international tricolore en bonne place sur leur short-list. Oui mais voilà, l’international brésilien n’est pas parti et City n’a pas avancé sur Barcola.

Galatasaray a totalement craqué avec sa quête de gardien de but

Pour le plus grand bonheur du PSG et de Luis Campos qui avaient déjà fort à faire avec Randal Kolo Muani. Longtemps, la Juventus a songé à récupérer celui qui était à la pointe de l’attaque turinoise la saison passée. Si Tottenham a finalement raflé la mise, RKM aurait pu choisir une destination plus exotique. L’Arabie saoudite avait fait de l’attaquant des Bleus une cible prioritaire du dernier mercato estival. Mais l’ancien Nantais voulait absolument rester en Europe. Tout l’inverse de Houssem Aouar, qui est resté du côté d’Al-Ittihad, alors qu’il aurait bien pu faire un retour remarqué en Europe et en particulier au Real Betis. Le club espagnol, qui a vu passer en son sein Nabil Fekir, aurait bien aimé récupérer un autre ancien Gone dans les derniers jours du mercato. La formation saoudienne était prête à le laisser partir libre, le Betis a réfléchi à la faisabilité de l’opération qui n’a pu se faire pour différentes raisons.

Enfin, finissons sur l’un des transferts les plus longs de l’été et qui a connu un surprenant épilogue. En quête d’un gardien de but, Galatasaray a longtemps cherché. Selon nos informations, le club turc a fait au moins 15 offres officielles à des goals durant l’été. Le Gala a tenté notamment de recruter les trois gardiens de Manchester City, le portier français de Leeds United Ilan Meslier ou encore le dernier rempart d’Al-Hilal Yassine Bounou avant de se rabattre sur… Ugurcan Çakir dans une sorte de panic buy. Il faut dire que le gardien international turc de Trabzonspor, un temps annoncé à Monaco, a été recruté pour plus de 30 M€.