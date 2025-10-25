Menu Rechercher
Commenter 12
Ligue 1

Brest - PSG : les compositions probables

Deuxième de Ligue 1 à l’aube de la 9e journée, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du Stade Brestois. Voici ce que devraient nous réserver Eric Roy et Luis Enrique.

Par Josué Cassé
1 min.
Les compositions probables de Brest-PSG. @Maxppp
Brest PSG
betclic
1 8.75 N 5.60 2 1.23 Bonus 100€

Le PSG veut récupérer son trône. Devancé d’un petit point par l’Olympique de Marseille au classement, le Paris Saint-Germain a l’opportunité de récupérer provisoirement la première place du championnat de France, ce samedi, sur la pelouse du Stade Brestois. Après avoir humilié le Bayer Leverkusen lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le club de la capitale compte bien poursuivre sa marche en avant.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait ainsi aligner un 4-3-3. Si Fabian Ruiz et João Neves devraient une nouvelle fois manquer à l’appel, Lucas Chevalier, discuté ces dernières semaines, est lui bien attendu dans les cages parisiennes. Devant l’ancien Lillois, Achraf Hakimi, Lucas Beraldo, Willian Pacho et Lucas Hernandez formeront le quatuor défensif. Au milieu de terrain, Warren Zaire-Emery et Kang-In Lee seront associés au Titi parisien, Senny Mayulu.

La suite après cette publicité

Le PSG avec Lee et Mayulu

Enfin sur le front de l’attaque, Khvicha Kvaratskhelia et Ibrahim Mbaye accompagneront Gonçalo Ramos. De son côté, Brest, douzième de Ligue 1, reste sur quatre matches sans défaite (2 victoires, 2 nuls) et espère poursuivre sa série d’invincibilité face aux champions d’Europe en titre. Pour ce faire, Eric Roy devrait opter pour un 4-2-3-1 avec Majecki dans les buts.

En défense, Lala, Chardonnet, Coulibaly et Locko auront la lourde tâche de contenir les attaquants franciliens alors que Chotard et Magnetti devraient être associés devant l’arrière-garde brestoise en compagnie de Dina Ebimbe. Baldé et Del Castillo sont également pressentis pour débuter ce choc. Enfin, le très expérimenté Ajorque tentera de mettre à mal la défense du PSG.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Brest

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Brest Logo Brest
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier