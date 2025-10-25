Brest - PSG : les compositions probables

Le PSG veut récupérer son trône. Devancé d’un petit point par l’Olympique de Marseille au classement, le Paris Saint-Germain a l’opportunité de récupérer provisoirement la première place du championnat de France, ce samedi, sur la pelouse du Stade Brestois. Après avoir humilié le Bayer Leverkusen lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le club de la capitale compte bien poursuivre sa marche en avant.

Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait ainsi aligner un 4-3-3. Si Fabian Ruiz et João Neves devraient une nouvelle fois manquer à l’appel, Lucas Chevalier, discuté ces dernières semaines, est lui bien attendu dans les cages parisiennes. Devant l’ancien Lillois, Achraf Hakimi, Lucas Beraldo, Willian Pacho et Lucas Hernandez formeront le quatuor défensif. Au milieu de terrain, Warren Zaire-Emery et Kang-In Lee seront associés au Titi parisien, Senny Mayulu.

Le PSG avec Lee et Mayulu

Enfin sur le front de l’attaque, Khvicha Kvaratskhelia et Ibrahim Mbaye accompagneront Gonçalo Ramos. De son côté, Brest, douzième de Ligue 1, reste sur quatre matches sans défaite (2 victoires, 2 nuls) et espère poursuivre sa série d’invincibilité face aux champions d’Europe en titre. Pour ce faire, Eric Roy devrait opter pour un 4-2-3-1 avec Majecki dans les buts.

En défense, Lala, Chardonnet, Coulibaly et Locko auront la lourde tâche de contenir les attaquants franciliens alors que Chotard et Magnetti devraient être associés devant l’arrière-garde brestoise en compagnie de Dina Ebimbe. Baldé et Del Castillo sont également pressentis pour débuter ce choc. Enfin, le très expérimenté Ajorque tentera de mettre à mal la défense du PSG.