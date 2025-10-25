Le pari fou d’un journaliste d’El Chiringuito pour le Clasico

Pour les fans du Real Madrid et du FC Barcelone, les Clásicos se vivent avec plus d’émotions que n’importe quel autre match en Espagne. Au point qu’une victoire, saupoudrée d’un but de son idole, peut donner lieu à des paris fous. Ainsi, Jota Jordi, journaliste d’El Chiringuito, a révélé une sacrée promesse en direct.

« Si Lamine (Yamal) met sa couronne au Bernabéu et qu’on gagne, je me fais tatouer cette image », a-t-il assuré lors du podcast Sólo para Culés, en référence à la célébration du prodige espagnol qui mime le fait de se poser une couronne sur la tête. Lamine Yamal sait quoi faire pour donner suite à cette promesse. Le choc entre Merengues et Blaugranas est programmé pour ce dimanche à 16h15.