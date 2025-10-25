Menu Rechercher
Le pari fou d’un journaliste d’El Chiringuito pour le Clasico

Par André Martins
Lamine Yamal, au Barça @Maxppp
Pour les fans du Real Madrid et du FC Barcelone, les Clásicos se vivent avec plus d’émotions que n’importe quel autre match en Espagne. Au point qu’une victoire, saupoudrée d’un but de son idole, peut donner lieu à des paris fous. Ainsi, Jota Jordi, journaliste d’El Chiringuito, a révélé une sacrée promesse en direct.

Sólo para Culés TV
😳 ¡La BRUTAL PROMESA de @jotajordi13 en 'Sólo para Culés' antes de El Clásico! 😳

👑 "Si LAMINE se pone la CORONA en el BERNABÉU y ganamos... esa IMAGEN me la TATÚO".

🔴
Voir sur X

« Si Lamine (Yamal) met sa couronne au Bernabéu et qu’on gagne, je me fais tatouer cette image », a-t-il assuré lors du podcast Sólo para Culés, en référence à la célébration du prodige espagnol qui mime le fait de se poser une couronne sur la tête. Lamine Yamal sait quoi faire pour donner suite à cette promesse. Le choc entre Merengues et Blaugranas est programmé pour ce dimanche à 16h15.

