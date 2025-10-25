Kylian Mbappé a un plan pour détruire le Barça, Antonio Conte est sous pression avec le Napoli

Kylian Mbappé est prêt pour le Clasico

En Espagne, le Clasico de dimanche est déjà dans toutes les têtes. Pour AS c’est « Mbappé contre le plan Flick ». Le Français s’apprête à disputer son deuxième Clasico au Santiago Bernabéu, un an après son cauchemar marqué par huit hors-jeu et un but refusé. Depuis, il a travaillé sa course et sa synchronisation pour éviter de retomber dans ce piège face à une défense du Barça désormais moins haute, provoquant 30% de hors-jeu en moins. En grande forme, avec 15 buts en 12 matches cette saison, Mbappé est devenu une machine à marquer, avec une moyenne d’un but toutes les 70 minutes. Son association avec Arda Güler renforce son influence offensive, tandis que la défense adverse devra se méfier d’un joueur qu’elle a déjà vu inscrire onze buts en Liga cette saison. Cette saison, Mbappé veut effacer son humiliation passée et offrir “son” Clasico à Madrid.

C’est chaud pour Antonio Conte

À la veille du choc Naples-Inter, la tension est palpable des deux côtés, mais cette fois, c’est Naples qui porte la pression. Pour le Corriere dello Sport, « les yeux sont sur Conte ». Un an après, les rôles se sont renversés : les champions d’Italie d’Antonio Conte sont dans le doute, après deux lourdes défaites, tandis que l’Inter de Cristian Chivu traverse sa meilleure période de la saison avec confiance et sérénité. Conte a choisi le silence médiatique en ne se présentant pas en conférence de presse, symbole d’un climat tendu, tandis que Chivu affiche un calme total, prônant la confiance et la récupération. L’Inter apparaît aujourd’hui plus compétitif que l’an passé, renforcée par des recrues performantes et un entraîneur qui a les idées claires. À Naples, en revanche, la sérénité baisse, signe qu’après le titre, l’insouciance de l’outsider a disparu.

Arsenal fait sensation

Arsenal tourne presque à plein régime, «Les grosses armes à feu» titre le Daily Mirror. Mikel Arteta a ramené Arsenal au sommet de la Premier League après un début de saison impressionnant, marqué par une victoire éclatante 4-0 face à l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions. L’entraîneur espagnol estime que son équipe joue actuellement le meilleur football de ses six années sur le banc, grâce à une intégration rapide des recrues estivales. Avec seulement trois buts encaissés en championnat, les Gunners sont l’une des meilleures défenses d’Europe. De plus, l’équipe est toujours redoutable sur coups de pied arrêtés avec déjà 10 buts inscrits dans l’exercice. Selon lui, la profondeur de l’effectif et le leadership collectif incarné par Odegaard, Saka, Gabriel et Rice sont les clés de cette réussite. Arteta considère cette version 2025-2026 d’Arsenal comme la plus équilibrée et ambitieuse de son mandat, avec pour objectif clair de décrocher un premier titre majeur.