Liga

Barça : Lamine Yamal a joué avec la Kings League à deux jours du Clásico

Par André Martins
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp
Real Madrid Barcelone

À deux jours du Clásico face au Real Madrid, Lamine Yamal a de nouveau fait parler de lui, cette fois à la Kings League. Selon Mundo Deportivo, le jeune attaquant du FC Barcelone s’est rendu vendredi soir à la Cupra Arena pour assister au match entre son équipe, La Capital, et Porcinos FC, le club d’Ibai Llanos. Arrivé peu avant 21 heures avec ses amis Moha et Sohail, le prodige espagnol n’a pas hésité à descendre sur la pelouse pour tirer un penalty décisif, permettant à son équipe de prendre l’avantage. La Capital s’est finalement imposée 5-4 grâce à un but en or, une victoire que Lamine a fêtée en dansant avec ses coéquipiers et les supporters.

L’ambiance était électrique depuis la veille, après que Lamine Yamal a comparé Porcinos au Real Madrid en déclarant : « Ils volent, ils se plaignent… », une phrase devenue virale avant le grand rendez-vous au Bernabéu. Durant la rencontre, il s’est aussi moqué d’Ibai, auteur d’un penalty manqué, en le traitant de « pecho frío » (froid du cœur). Acclamé à sa sortie vers 22h15, le jeune Blaugrana a prouvé qu’il ne manquait ni de personnalité ni de confiance à l’approche du Clásico.

Liga
Barcelone
Lamine Yamal

