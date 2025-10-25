Le PSG va récupérer un nouveau cadre

Absent des terrains depuis sa blessure à l’adducteur à Barcelone en Ligue des Champions (1-2), le 1er octobre, Fabian Ruiz devrait prochainement faire son retour. Selon les dernières informations du Parisien, le milieu de terrain espagnol, qui s’est entraîné à l’écart avant le déplacement des Parisiens à Brest, est sur le point de faire son retour.

Le média francilien précise que l’ancien Napolitain pourrait intégrer le groupe mercredi à Lorient, soit une semaine avant le choc au Parc des Princes face au Bayern Munich. Une excellente nouvelle pour Luis Enrique et son staff.