Ligue 1

Le PSG va récupérer un nouveau cadre

Par Josué Cassé
Fabian Ruiz sous les couleurs du PSG. @Maxppp

Absent des terrains depuis sa blessure à l’adducteur à Barcelone en Ligue des Champions (1-2), le 1er octobre, Fabian Ruiz devrait prochainement faire son retour. Selon les dernières informations du Parisien, le milieu de terrain espagnol, qui s’est entraîné à l’écart avant le déplacement des Parisiens à Brest, est sur le point de faire son retour.

Le média francilien précise que l’ancien Napolitain pourrait intégrer le groupe mercredi à Lorient, soit une semaine avant le choc au Parc des Princes face au Bayern Munich. Une excellente nouvelle pour Luis Enrique et son staff.

Pub. le - MAJ le
