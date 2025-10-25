Le FC Barcelone vole au secours de Lamine Yamal

«Oui, ils volent, ils se plaignent tout le temps…» La petite phrase de Lamine Yamal a déjà été largement commentée en Espagne, à quelques heures du Clásico (ce dimanche à 16h15). Il n’y avait rien de mieux pour chauffer les esprits, madrilènes notamment. Les journalistes espagnols se sont emparés du sujet, ceux en faveur du club de la capitale notamment, se scandalisant tour à tour des propos tenus par la star blaugrana de 18 ans et déjà leader offensif de l’équipe nationale.

Le vestiaire du Real Madrid a lui aussi réagi. Dani Carvajal devrait avoir un mot avec son jeune coéquipier en équipe nationale. La rencontre de demain s’annonce savoureuse pour tous les suiveurs. Lamine Yamal a intentionnellement mis un peu de piquant à une rencontre qui n’en manquait déjà pas entre les deux géants. Il n’empêche que le Barça tente aujourd’hui de calmer le jeu. Différentes personnalités rattachées de près ou de loin au club ont cherché à éteindre la polémique née jeudi soir.

Iniesta : «C’est pour ajouter du piquant»

C’est par exemple le cas d’Andrès Iniesta, invité à s’exprimer lors d’une conférence. «Je n’aime pas donner de conseils et surtout quand je ne suis pas dans l’équipe. Si j’étais à l’intérieur, je pourrais parler avec plus de critères. Si le club pense que quelque chose ne va pas, ce sont des choses dont ils parleront en interne. Tout le monde est comme il est, dans le fait qu’il faut toujours respecter beaucoup de choses. (…) C’est pour ajouter du piquant», reconnaît l’ancien milieu de terrain.

Même chose pour Ivan Rakitic, «grand fan de Lamine», comme il se décrit sur Radio Marca et qui demande à ce qu’on laisse le jeune homme s’exprimer. «C’est un garçon qu’il faut laisser être authentique, qu’il soit lui-même. Nous devons le protéger, mais en même temps, le laisser continuer à faire ce qu’il veut. Il a beaucoup de choses à découvrir, maintenant par exemple, il sait ce que cela signifie de traverser une blessure», réagit le Croate. Joan Laporta a lui détourné le sujet, évoquant le club et le collectif plutôt que les dernières polémiques.

Laporta réagit

«Nos joueurs sont très motivés, peu importe qui sera titulaire. Nous aurons nos chances. Je suis convaincu que les joueurs donneront de quoi nous réjouir et que nous gagnerons au Bernabéu, comme l’an dernier. Nous jouons tous les deux pour la première place. C’est une motivation supplémentaire. J’ai déjeuné avec l’équipe jeudi après l’entraînement et ils semblaient très concentrés. Flick, même s’il sait qu’il ne sera pas sur le banc, est très concentré, tout comme son adjoint Sorg» a expliqué le président du Barça sur AS. Circulez, il n’y a rien à voir.