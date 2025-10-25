Monaco : le retour de Paul Pogba sur les terrains encore retardé…

Près de quatre mois après avoir rejoint l’AS Monaco, Paul Pogba poursuit sa réathlétisation. Le milieu de terrain français, absent des terrains depuis deux ans en raison de blessures et d’une suspension de 18 mois pour contrôle positif à la DHEA, avait initialement prévu de faire son retour contre Angers le 18 octobre, mais une alerte musculaire à la cuisse droite avait retardé sa reprise. Selon le directeur sportif Thiago Scuro, ses premiers pas sous les couleurs monégasques étaient attendus pour début novembre, mais il faudra finalement patienter quelques semaines de plus.

L’entraîneur Sébastien Pocognoli a confié en conférence de presse : « Il est proche, mais il y a encore des étapes. Notamment, oui, de s’entraîner à 100 % toute la séance, ce qu’il n’a pas encore fait. Je pense qu’on est encore sur quelques semaines. À voir si ce sera avant la trêve ou pas. Mais en tout cas, ça fait plaisir de le revoir sur le terrain et qu’il revienne parmi ses coéquipiers. Ça me permet aussi de le découvrir, pas seulement hors du terrain, mais aussi maintenant sur le terrain. » Le champion du monde 2018 pourrait ainsi effectuer son grand retour contre Rennes le 22 novembre ou, si nécessaire, face au RC Lens au stade Louis-II, avant la prochaine fenêtre internationale.