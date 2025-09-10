La première masterclass de Thomas Tuchel enflamme enfin l’Angleterre

Des victoires sans convaincre contre l’Albanie, la Lettonie et l’Andorre et une défaite en amical face au Sénégal. Jusqu’à hier soir, les premiers pas de Thomas Tuchel n’avaient pas convaincu grand monde de l’autre côté de la Manche. Particulièrement critiques au sujet de la sélection anglaise, les médias britanniques jugeaient ainsi durement les Three Lions version Tuchel, où sa patte tardait à s’imprimer. Et puis il y a eu ce déplacement en Serbie mardi soir, et une prestation totalement aboutie de la première à la dernière minute, avec une nette victoire 5-0.

Les Anglais respirent à nouveau, et basculent même presque dans l’euphorie. Oui, ils peuvent à nouveau croire à un possible futur sacre mondial. «Une Angleterre 5 étoiles», écrit le Daily Mirror. «Les Three Lions ont surmonté un environnement hostile pour délivrer leur meilleure performance sous Tuchel et mettre un pied au Mondial», s’extasie le Sun. « Les fans peuvent enfin oser rêver sous Thomas Tuchel alors que l’Angleterre écrase la Serbie », glisse le Daily Telegraph. La composition d’équipe alignée par Tuchel face à la Serbie donne encore plus de motifs d’espoir. Toujours sans Bellingham ni Saka, blessés, plusieurs joueurs ont donné satisfaction, ou se sont carrément révélés.

Un nouveau qui cartonne, des seconds couteaux qui performent

C’est le cas d’Elliot Anderson, le milieu de terrain de Nottingham Forest, qui a vécu ses deux premières capes coup sur coup. Avec deux titres d’homme du match. « Le joueur de 22 ans est la plus grande et la plus importante découverte de cette trêve internationale », s’emballe ainsi le Daily Mail à son sujet. « Il casse les lignes, suit sa passe, lie le jeu et récupère même le ballon si le mouvement échoue.» Autres gagnants de la soirée, Morgan Rogers, dans un rôle de milieu offensif, qui a séduit la presse anglaise et met la pression sur Jude Bellingham, dont c’est le poste attitré, et Noni Madueke, très percutant sur le flanc droit. « Bellingham et Saka devront réagir, et Cole Palmer et Phil Foden voudront aussi se faire voir », note ainsi Skysports.

Le réservoir offensif des Anglais est effectivement impressionnant et voir les seconds couteaux (Rogers, Madueke, Gordon) briller devrait créer un cercle vertueux. C’est ce qu’espère certainement Thomas Tuchel, qui a aussi pu se satisfaire de la qualité de sa défense centrale. Marc Guéhi et Ezri Konsa ont chacun marqué un but, mais c’est bien leur solidité dans les duels qui a été remarquée hier soir. Guéhi surtout s’impose comme le patron de la défense, et semble avoir déjà digéré son transfert avorté à Liverpool. Autant de motifs de satisfaction pour les Anglais, qui se rapprochent déjà de la qualification pour le Mondial 2026.