Commenter 2
Bundesliga

Christian Eriksen a retrouvé un club

Par Matthieu Margueritte
Christian Eriksen @Maxppp

Après trois saisons passées à Manchester United (8 buts, 19 passes décisives en 107 matches), Christian Eriksen a passé tout l’été à la recherche d’un club. Libre de tout contrat à 33 ans, le Danois va rechausser les crampons.

Kicker et la presse danoise affirment qu’Eriksen est sur le point de signer un contrat avec Wolfsbourg. Le jouer serait déjà en route pour l’Allemagne afin d’y passer sa visite médicale. Si tout se passe bien, le Scandinave découvrira le cinquième championnat de sa carrière.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
