Christian Eriksen a retrouvé un club

Après trois saisons passées à Manchester United (8 buts, 19 passes décisives en 107 matches), Christian Eriksen a passé tout l’été à la recherche d’un club. Libre de tout contrat à 33 ans, le Danois va rechausser les crampons.

La suite après cette publicité

Kicker et la presse danoise affirment qu’Eriksen est sur le point de signer un contrat avec Wolfsbourg. Le jouer serait déjà en route pour l’Allemagne afin d’y passer sa visite médicale. Si tout se passe bien, le Scandinave découvrira le cinquième championnat de sa carrière.