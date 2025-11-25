Bayern : la nouvelle sortie d’Eberl sur Upamecano

Dans le dernier numéro de SPORT BILD, le directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl revient sur le feuilleton du transfert du possible départ de Dayot Upamecano. Le contrat du défenseur en pleine forme expire à la fin de la saison, le club le plus titré d’Allemagne souhaite le prolonger, mais la concurrence est rude avec le Real Madrid et le PSG qui poussent, tous deux le défenseur international français dans leur effectif.

« Upa a maintenant 27 ans, l’âge idéal pour un défenseur central. Il souhaite prendre une décision mûrement réfléchie, ce qui est tout à fait normal. Upa ne devrait pas et ne restera pas pour des raisons financières, même s’il a reçu une offre intéressante de notre part, mais pour notre vision globale et l’ensemble de ses qualités. C’est l’un des meilleurs défenseurs au monde. Vincent, Christoph et moi-même l’avons toujours soutenu et souhaitons poursuivre sur la voie que nous avons tracée avec lui, afin de le maintenir au sommet de sa carrière. Il serait notre recrue phare. Offre finale ? Pas encore, nous sommes toujours en discussion. Je suis généralement quelqu’un de très positif, et je crois sentir qu’Upa est très à l’aise avec la voie que nous avons choisie »