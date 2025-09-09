Qualifications Coupe du Monde 2026 : cartons de l’Angleterre et de la Norvège, le Portugal s’est fait peur

Suite et fin de la deuxième journée des éliminatoires de la zone Europe. L’Angleterre se déplaçait sur un terrain hostile, en Serbie. Mais leurs hôtes se sont finalement montrés très accueillants, avec une agressivité loin d’être au rendez-vous. Les hommes de Thomas Tuchel ont largement dominé la première période, et ont concrétisé grâce à des buts de l’inévitable Harry Kane et du remuant Madueke.

Concentrés et physiquement supérieurs à de bien tristes Serbes, les Anglais se sont définitivement détachés dès le début de la deuxième période grâce à Konsa, puis ont poursuivi le festival avec un but de l’autre défenseur central Marc Guéhi, et l’ont achevé avec un penalty de Rashford. Dans le même groupe que l’Angleterre, l’Albanie l’a emporté face à la Lettonie avec un but d’Asllani. Le Portugal, de son côté, a de nouveau déçu. Menés contre le cours du jeu par la Hongrie, les joueurs de Roberto Martinez ont longtemps buté sur une défense bien regroupée.

La Norvège a inscrit 11 buts !

Il a fallu un but de Bernardo Silva, à la limite du hors-jeu, pour égaliser, puis un penalty de Cristiano Ronaldo pour prendre les devants. Mais rien n’est facile pour les Lusitaniens et Varga s’est offert un doublé pour égaliser. La Hongrie a vite craqué dans la foulée, avec une erreur défensive et encaissé le but vainqueur, signé Cancelo. La tactique utilisée par Roberto Martinez fera cependant certainement jaser au pays. Dans les autres rencontres de la soirée, à noter le carton de la Norvège et de son attaquant incontournable Erling Haaland, face à la Moldavie.

Score final 11-1 ! Le joueur de Manchester City a inscrit un quadruplé lors de la première période et a terminé avec 5 buts au compteur ! Haaland affiche un total stratosphérique de 48 buts en 45 sélections. Belle opération de l’Autriche sur la pelouse de la Bosnie-Herzégovine, avec une victoire 2-1 scellée grâce à Sabitzer et Laimer. Mauvais scénario pour la Roumanie, qui s’est faite rejoindre en fin de match par Chypre.

Les résultats des matches de 21h :

Groupe D :

France 2-1 Islande : Mbappé (45e, sp), Barcola (62e)/Gudjohnsen (21e)

Groupe F :

Hongrie 2-3 Portugal : Varga (21e, 84e)/B. Silva (36e), C. Ronaldo (58e, sp), Cancelo (86e)

Groupe H :

Chypre 2-2 Roumanie : Loizou (29e)? Charalampous 5èèE°/Dragus (2e, 18e)

Bosnie-Herzégovine 1-2 Autriche : Dzeko (50e)/Sabitzer (49e), Laimer (65e)

Groupe I :

Norvège 11-1 Moldavie : Myhre (6e), Haaland (11e, 36e, 43e, 52e, 83e), Odegaard (45+1e), Aasgaard (67e, 76e, 78e, 91e)/Ostigaard (74e,csc)

Groupe K :

Serbie 0-5 Angleterre : Kane (33e), Madueke (36e), Konsa (52e), Guéhi (75e), Rashford (90e, sp)

Albanie 1-0 Lettonie : Asllani (25e, sp)