Menu Rechercher
Commenter 26
CDM

Cristiano Ronaldo disputera sa dernière Coupe du monde en 2026

Par Kevin Massampu
1 min.
Cristiano Ronaldo face à la Hongrie @Maxppp

La fin est proche pour Cristiano Ronaldo. À 40 ans, le quintuple vainqueur du Ballon d’Or sait qu’il ne lui reste que très peu de temps avant de raccrocher définitivement les crampons. Mais d’ici là, il espère aller chercher la Coupe du Monde avec le Portugal en 2026, pour son dernier Mondial avec la Seleçao

La suite après cette publicité

Dans une vidéoconférence lors d’un forum sur le tourisme à Ryad, le joueur d’Al Nassr a indiqué qu’il s’agira de sa 7e et dernière participation à la Coupe du Monde avec le Portugal. « Oui, à coup sûr, j’aurai 41 ans et je pense que ça sera le moment », a-t-il dévoilé avant de réaffirmer qu’il allait bientôt en terminer avec le football. Soyons honnêtes, quand je dis bientôt, cela signifie probablement encore un ou deux ans. » Pour disputer le Mondial américain, le Portugal devra d’abord valider son ticket, ce jeudi, face à l’Irlande.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (26)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Portugal
Cristiano Ronaldo

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Portugal Flag Portugal
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier