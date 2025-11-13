Atlético : Simeone va prolonger jusqu’en 2030

Giuliano Simeone s’apprête à prolonger son aventure avec l’Atlético de Madrid. À seulement 22 ans, l’attaquant argentin est devenu un élément incontournable des Colchoneros, tant par son engagement sur le flanc droit que par son impact offensif, avec déjà 3 buts et 5 passes décisives en 16 matchs cette saison. Absent du groupe de l’Argentine pour affronter l’Angola pour des raisons de vaccination, il pourra finaliser son nouvel accord avec l’Atlético, qui devrait le lier au club jusqu’en 2030 tout en ajustant son salaire pour refléter ses performances d’après MARCA.

La suite après cette publicité

Formé à River Plate et passé par Saragosse et Alavés en prêt, Giuliano a rapidement trouvé sa place à l’Atlético de Madrid, où il enchaîne les titularisations et les distinctions d’homme du match. « J’espère pouvoir rester à l’Atlético pendant de nombreuses années comme Koke », avait-il confié, démontrant son ambition de s’inscrire durablement dans l’histoire du club madrilène et de poursuivre sa progression tout en visant une place avec l’équipe nationale, sous Scaloni, pour la prochaine Coupe du Monde.