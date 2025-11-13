Menu Rechercher
Commenter 2
Liga

Atlético : Simeone va prolonger jusqu’en 2030

Par Allan Brevi
1 min.
Atleti @Maxppp

Giuliano Simeone s’apprête à prolonger son aventure avec l’Atlético de Madrid. À seulement 22 ans, l’attaquant argentin est devenu un élément incontournable des Colchoneros, tant par son engagement sur le flanc droit que par son impact offensif, avec déjà 3 buts et 5 passes décisives en 16 matchs cette saison. Absent du groupe de l’Argentine pour affronter l’Angola pour des raisons de vaccination, il pourra finaliser son nouvel accord avec l’Atlético, qui devrait le lier au club jusqu’en 2030 tout en ajustant son salaire pour refléter ses performances d’après MARCA.

La suite après cette publicité

Formé à River Plate et passé par Saragosse et Alavés en prêt, Giuliano a rapidement trouvé sa place à l’Atlético de Madrid, où il enchaîne les titularisations et les distinctions d’homme du match. « J’espère pouvoir rester à l’Atlético pendant de nombreuses années comme Koke », avait-il confié, démontrant son ambition de s’inscrire durablement dans l’histoire du club madrilène et de poursuivre sa progression tout en visant une place avec l’équipe nationale, sous Scaloni, pour la prochaine Coupe du Monde.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Atlético
Giuliano Simeone Baldini

En savoir plus sur

Liga Liga
Atlético Logo Atlético Madrid
Giuliano Simeone Baldini Giuliano Simeone Baldini
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier