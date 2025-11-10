Menu Rechercher
Argentine : quatre joueurs écartés pour le match contre l’Angola

Par Samuel Zemour
Argentine Foot @Maxppp
Angola Argentine

L’Albiceleste devra composer sans plusieurs cadres pour son amical prévu à Luanda, vendredi. Enzo Fernández, milieu de terrain de Chelsea, est contraint de déclarer forfait en raison d’un œdème osseux au genou droit. «Le joueur poursuivra sa période de repos et de soins à Londres afin de retrouver pleinement ses moyens physiques», précise le communiqué.

🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐
#SelecciónMayor Desafectados para el amistoso ante Angola.

📝
Par ailleurs, Nahuel Molina, Julián Álvarez et Giuliano Simeone, tous trois sous contrat avec l’Atlético de Madrid, ne feront pas partie du voyage en raison d’un contretemps administratif. Les trois joueurs n’ont pas pu finaliser à temps les formalités sanitaires liées au vaccin contre la fièvre jaune, indispensable pour entrer sur le territoire angolais. Quatre absences de taille pour Lionel Scaloni

