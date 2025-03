Argentine : Lionel Scaloni va devoir miser sur la "Next Gen"

Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’Argentine, a annoncé une convocation spéciale en raison de plusieurs joueurs à risque de suspension. Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso ou encore Lautaro Martínez sont tous à la limite des cartons jaunes et pourraient donc manquer la rencontre cruciale contre le Brésil. Avec des absences importantes comme celles de Lionel Messi, blessé, et de Paulo Dybala, le sélectionneur de l’Argentine doit envisager des alternatives. Après avoir gardé une base stable depuis la Copa América 2021, Scaloni annonce que les jeunes talents devront désormais prendre leur chance et prouver leur valeur.

Ce renouvellement forcé a permis l’arrivée de la nouvelle génération de l’Albiceleste. On y retrouve Máximo Perrone (22 ans, Como), Giuliano Simeone (22 ans, Atlético De Madrid), Benjamín Domínguez (21 ans, FC Bologna), Thiago Almada (23 ans, Olympique Lyonais), Nico Paz (20 ans, Como) et Santiago Castro (20 ans, FC Bologna). Ces jeunes talents devront absolument se montrer à la hauteur et prendre des responsabilités pour combler les absences et l’incertitude liée aux suspensions. Leur performance sera déterminante pour l’avenir de l’équipe et pour préparer la sélection en vue de la Coupe du Monde 2026.