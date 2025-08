L’OL en passe de s’offrir Tyler Morton pour 17M€ !

L’OL a décidé d’accélérer complètement son mercato ces dernières heures. Après le match amical réussi face à Majorque, le directeur sportif Mathieu Louis-Jean avait annoncé la couleur sur le futur mercato lyonnais. «Les joueurs hors de prix, c’est fini. On doit s’adapter au niveau du budget avec la DNCG. On va essayer de se positionner sur des joueurs à fort potentiel en fonction de nos besoins. Il y aura aussi des joueurs expérimentés. On veut rester compétitifs. C’est important pour nous de bâtir une bonne équipe », avait-il lancé.

Et le club rhodanien a joint les actes à la parole. Dans l’après midi, le quotidien l’Equipe annonçait que l’OL allait boucler l’arrivée du jeune talent tchèque Pavel Sulc en provenance du Viktoria Plzen. Le joueur de 24 ans va débarquer contre un joli chèque de 7,5 millions d’euros hors bonus. Un accord a été trouvé avec le club tchèque et il est attendu en fin de semaine à Lyon. Mais ce dossier n’était pas lié à celui du jeune anglais Tyler Morton. Vainqueur de l’Euro espoirs, le milieu de Liverpool était la priorité du club dans ce rôle de milieu.

L’OL va lâcher 17 millions d’euros

Prêté à Blackburn et Hull City ces dernières saisons, il n’entre pas dans les plans des Reds qui étaient ouverts à une vente. Mais le club anglais était exigeant puisque Sky Sports révélait ce vendredi que Liverpool réclamait plus de 17 millions. Et quand on connaît la situation financière de l’OL, il y avait de quoi s’étonner. Pourtant… The Times révèle ce vendredi soir que l’OL est désormais en négociations avancées pour Tyler Morton.

Un accord est tout proche d’être trouvé entre les deux parties. Il ne reste que des détails à régler. Mais le jeune anglais de 22 ans devrait bien débarquer en Ligue 1 contre un chèque de 17 millions d’euros. Un énorme investissement de la part de l’OL qui prend donc un risque sur ce mercato. Reste à savoir si ce risque sera positif à l’avenir mais Lyon espère bien que Morton sera un apport sportif et financier conséquent à l’avenir. Le profil à de quoi séduire les supporters en tout cas.